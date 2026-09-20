Triukšmaujama nuomojamame bute? Siūlomos naujos taisyklės – įpareigos ir butų savininkus

Parlamentas šią savaitę ėmėsi svarstyti socialdemokratų parlamentarės Vilijos Targamadzės pataisas, kurios įpareigotų nekilnojamojo turto (NT) savininkus imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo.
„Idėją padiktavo realios situacijos ir gyventojų kreipimaisi. Ne vienas gyventojas susiduria su problema – pasikartojančiu triukšmavimu išnuomotose ir trumpalaikiam naudojimui suteiktose patalpose“, – pristatydama pataisas sakė V. Targamadzė.
Pasak iniciatorės, pasitaiko atvejų, kai konkrečiame bute triukšmaujama nuolat, bet savininkai dabar nėra įpareigoti imtis priemonių.
Anot jos, pataisos nereikštų savininkų atsakomybės už nuomininkų keliamą triukšmą, tačiau skatintų imtis prevencinių priemonių: „Savininkai nepatirtų neproporcingos naštos. Tikslas – prevencija, o ne sankcijos.“
Anot projekto, butų ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti naudojimosi jomis taisykles, informuoti nuomininkus, įspėti, jei būta pažeidimų ir panašiai.
Numatyta, jog jei per metus tame pačiame bute pažeidimas pasikartotų, savininkas būtų apie tai įspėtas – turės įvertinti, ar ėmėsi pakankamų veiksmų, o jei jų neužteko, jam tektų imtis papildomų priemonių.
V. Targamadzė pabrėžia, kad priemonių sąrašas nebūtų baigtinis, jos galėtų būti skirtingos priklausomai nuo konkretaus atvejo.
Dabar už pažeidimus gali būti pritaikyta administracinė atsakomybė už viešosios rimties trikdymą arba triukšmo reikalavimų pažeidimus.
Toliau šias Triukšmo valdymo pataisas svarstys Sveikatos reikalų komitetas.
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