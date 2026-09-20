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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Triukšmaujama nuomojamame bute? Siūlomos naujos taisyklės – įpareigos ir butų savininkus

2026-09-20 16:37 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-20 16:37
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Seimas imasi idėjos stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su trumpam nuomojamuose butuose triukšmaujančiais žmonėmis.

Triukšmas (nuotr. 123rf.com)

Seimas imasi idėjos stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su trumpam nuomojamuose butuose triukšmaujančiais žmonėmis.

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Parlamentas šią savaitę ėmėsi svarstyti socialdemokratų parlamentarės Vilijos Targamadzės pataisas, kurios įpareigotų nekilnojamojo turto (NT) savininkus imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo.

„Idėją padiktavo realios situacijos ir gyventojų kreipimaisi. Ne vienas gyventojas susiduria su problema – pasikartojančiu triukšmavimu išnuomotose ir trumpalaikiam naudojimui suteiktose patalpose“, – pristatydama pataisas sakė V. Targamadzė.

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Pasak iniciatorės, pasitaiko atvejų, kai konkrečiame bute triukšmaujama nuolat, bet savininkai dabar nėra įpareigoti imtis priemonių.

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Anot jos, pataisos nereikštų savininkų atsakomybės už nuomininkų keliamą triukšmą, tačiau skatintų imtis prevencinių priemonių: „Savininkai nepatirtų neproporcingos naštos. Tikslas – prevencija, o ne sankcijos.“

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Anot projekto, butų ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti naudojimosi jomis taisykles, informuoti nuomininkus, įspėti, jei būta pažeidimų ir panašiai.

Numatyta, jog jei per metus tame pačiame bute pažeidimas pasikartotų, savininkas būtų apie tai įspėtas – turės įvertinti, ar ėmėsi pakankamų veiksmų, o jei jų neužteko, jam tektų imtis papildomų priemonių.

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V. Targamadzė pabrėžia, kad priemonių sąrašas nebūtų baigtinis, jos galėtų būti skirtingos priklausomai nuo konkretaus atvejo.

Dabar už pažeidimus gali būti pritaikyta administracinė atsakomybė už viešosios rimties trikdymą arba triukšmo reikalavimų pažeidimus.

Toliau šias Triukšmo valdymo pataisas svarstys Sveikatos reikalų komitetas.

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LI
LI
2026-09-20 17:00
Išnuomodamas butą savininkas gauna solidžias pajamas ir todėl turi prisiimti atsakomybę už nuomininkų elgesį. Gal nuomos sutartyje turėtų būti punktas įpareigojantis nuomininką laikytis triukšmo įstatymo.
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Butinai
Butinai
2026-09-20 17:21
Da ir nuomini kams skiauteres patrumpinti nes kaip tik nuominikas taip ir bomžo mentalitetu.
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Marija 001
Marija 001
2026-09-20 17:19
Tai tu d uxe gausi baudą suprasi.
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