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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vilniuje – naujo lietuviško filmo premjera: susirinko būrys Lietuvos garsenybių

2026-09-22 20:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 20:12
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Rugsėjo 22-osios vakarą Vilniuje pristatytas režisieriaus Dainiaus Kazlausko lietuviškas filmas „(Ne)tobuli melagiai“.

Filmo „(Ne)tobuli melagiai“ premjeros svečiai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (66)

Rugsėjo 22-osios vakarą Vilniuje pristatytas režisieriaus Dainiaus Kazlausko lietuviškas filmas „(Ne)tobuli melagiai“.

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Į premjerą atvyko gausus būrys Lietuvos žvaigždžių. 

(66 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Filmo „(Ne)tobuli melagiai“ premjeros svečiai

Pristatytas naujas lietuviškas filmas

Lietuvos kino teatruose filmas pasirodys rugsėjo 25 dieną.

Filmo aprašymas: 

„Vienas stalas. Septyni telefonai. Begalė paslapčių. Ir vakaras, po kurio niekas nebebus toks, kaip anksčiau. Ilgamečių draugų kompanija susirenka bendros vakarienės ir tikisi smagiai praleisti laiką. Kol vienas iš jų pasiūlo žaidimą: visi telefonai keliauja ant stalo, o kiekviena gauta žinutė ir skambutis tampa vieši. Juk draugai vieni kitais pasitiki. Juk nėra ko slėpti.

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Tačiau netrukus vienas po kito ekranuose pasirodantys pranešimai ima griauti gražiai susikurtą ramybę. Išaiškėja paslaptys, neištikimybės, nutylėjimai ir slapti ryšiai, apie kuriuos niekas net neįtarė. O kuo daugiau tiesos iškyla į paviršių, tuo sunkiau suprasti, kas šiame draugų rate iš tiesų yra nuoširdus.

Režisieriaus Dainiaus Kazlausko vaidybinio kino debiutas „(Ne)tobuli melagiai“ – linksma, kandžiai atvira ir netikėtų posūkių kupina santykių komedija apie draugystę, meilę ir tiesą, kurios kartais geriau nežinoti. Vienas žaidimas. Vienas vakaras. Per daug paslapčių.“

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