Indrė Kavaliauskaitė kaustė žvilgsnius: po žinios apie sužadėtuves – pirmą kartą su mylimuoju pasirodė viešumoje

Vilniaus prekybos ir pramogų centre „Ozas“ veikiantis kino teatras „Multikino“ oficialiai tapo „Vue“, atverdamas naują savo istorijos etapą.
Renginio metu svečiai susipažino su atnaujintu kino centru, kuriame kartu su naujuoju vardu pristatomi reikšmingi pokyčiai – nuo modernizuotų erdvių iki dar patogesnės kino patirties žiūrovams.
Vakarą vainikavo išskirtinė filmo „Veritė“ premjera.
Pasirodė ir Indrė Kavaliauskaitė su sužadėtiniu
Renginyje pasirodė būrys garsių žmonių, tarp kurių buvo ir žinoma renginių bei TV laidų vedėja Indrė Kavaliauskaitė.
Į renginį ji atvyko kartu su sužadėtiniu, bendrovės „Nordwealth Family Office“ vadovu Roku Iščiuku – tai buvo pirmasis kartas po žinios apie sužadėtuves, kai pora kartu pozavo fotografams.
Primename, kad apie jų sužadėtuves I. Kavaliauskaitė pranešė rugsėjo pradžioje.
Kaip tuomet žurnalui „Žmonės“ teigė moteris: „Sužadėtuvės man buvo tikrai netikėtos. Mėgaujuosi nauju statusu.“
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