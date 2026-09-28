„ArtVilnius Talks“ pokalbiuose – diskusijos apie kūrybą, meno verslą ir kaip tapti garsiu menininku

Šį savaitgalį Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO prasideda 17-oji tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Šiais metais ji sujungia Vilniaus, Varšuvos ir Vienos meno scenas – lankytojų lauks 70 galerijų, tarptautinė Projektų zona, skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda „Takas“, ekskursijos ir edukacijos.
Mugės organizatoriai parengė plačią diskusijų ir pokalbių programą, kuri visas tris mugės dienas vyks „ArtVilnius Talks“ studijoje. Čia susitiks žmonės, kurie meną kuria, jį rodo, kolekcionuoja, tiria ir padeda pasiekti žiūrovus.
Ar verslas ir kūryba šnekasi ta pačia kalba?
Penktadienį, spalio 2 dieną, 13 valandą, „ArtVilnius Talks“ diskusijų programą pradės pokalbis „Kai susitinka kapitalas ir kūryba: kokia yra tikroji verslo ir meno sinergija?“. Apie partnerystę, kuri nesibaigia vien suteikta parama menininkui, kalbėsis mugės mecenato ir premijos Geriausiam jaunajam „ArtVilnius“ menininkui steigėjo – advokatų kontoros COBALT – vadovaujantis partneris dr. Irmantas Norkus, „Meno klubo“ įkūrėja, menotyrininkė, kuratorė ir šiuolaikinio meno rinkos ekspertė Justė Jonutytė, menininkai Robertas Narkus ir Beatričė Mockevičiūtė. Pokalbį moderuos verslininkė, meno kolekcininkė ir „JCDecaux Lietuva“ vadovė Žaneta Fomova.
Antrojoje diskusijoje „Katalogas kaip menininko veidas. Lūkesčiai ir realybė“ bus svarstoma, ar tikrai šiame skaitmenos amžiuje yra reikalingas spausdintas katalogas? Ir ko iš tokio katalogo tikisi jo sudarytojai ir menininkai? Diskusijoje bus aptartas menininkės Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės katalogas, kurį išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla. Kartu su menininke jį nagrinės katalogo sudarytoja, menotyrininkė dr. Jurgita Ludavičienė, menotyrininkė Karolina Tomkevičiūtė ir dizainerė Rusnė Šimulynaitė.
Tą patį vakarą, 16 valandą, paskaitą anglų kalba skaitys Saudo Arabijos kultūros ministerijos vyresnioji patarėja dr. Alia Al-Senussi. Iš jos klausytojai išgirs Saudo Arabijoje, kultūros lauke, vykstančius pokyčius, taip pat apie Kataro ir Jungtinių Arabų Emyratų meno scenas. Bus kalbama apie tai, kaip šiuolaikinis menas šiame regione siejasi su kultūros politika, diplomatija ir tarptautiniais ryšiais.
Kas atsitinka, kai kolekcija tampa vieša?
Šeštadienį, 12 valandą, „ArtVilnius Talks“ kels klausimą, kuris aktualus ir muziejams, ir kolekcininkams. Diskusijoje „Kai privatus tampa viešas: ar kolekcininkai – tai naujieji muziejai?“ bus kalbama apie tai, kad kolekcijos šiandien vis dažniau virsta fondais ir atviromis visuomenei erdvėmis. Tačiau kartu su galimybe rodyti meną randasi atsakomybė jį saugoti.
Apie skirtingus tokios veiklos modelius diskutuos dr. Alia Al-Senussi, Sakartvelo „Kvareli“ fondo įkūrėjas ir prezidentas Jemalis Inaishvili, „Cloud Seven“ įkūrėjas, kolekcininkas Frédéricas de Goldschmidtas ir Lenkijos „Krupa Art Foundation“ vadovė dr. Katarzyna Mlynczak-Sachs. Pokalbį anglų kalba moderuos meno teoretikas ir kuratorius dr. Paco Barragánas.
Antrasis pokalbis šeštadienį skirtas Lietuvos meno galerininkų asociacijos 30-mečiui. Asociacijos istoriją ir pokyčius prisimins asociacijos prezidentė, „ArtVilnius“ vadovė Diana Stomienė, mugės meno vadovė Sonata Baliuckaitė Arlauskienė, galerininkas Saulius Vaitiekūnas, LMGA atstovė Švedijoje Dalia Lopez Madrona. Pokalbį moderuos menotyrininkas dr. Viktoras Liutkus.
Apie tai, kaip meno institucijai išlikti reikšmingai geopolitinių, ekologinių ir socialinių sukrėtimų akivaizdoje, 15 valandą kalbės Varšuvos nacionalinės dailės galerijos „Zachęta“ direktorė Agnieszka Pindera, Vilniaus Šiuolaikinio meno centro direktorius Valentinas Klimašauskas, Varšuvos „Galeria Studio“ kuratorė Weronika Wojda ir Vienos „Phileas“ viešosios programos kuratorė Anna Hugo. Diskusiją anglų kalba moderuos šių metų mugės Projektų zonos kuratorė, Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos direktorė Neringa Bumblienė.
Šeštadienio pokalbius užbaigs žurnalo „Contemporary Lynx“ pristatoma diskusija apie menininko karjerą algoritmų ir dirbtinio intelekto amžiuje. Savo požiūriais dalysis Vienoje veikiančio Lenkijos instituto atstovė Paulina Olszewska, Talino „Artrovert Gallery“ įkūrėjas Siimas Raie ir Varšuvos HOS galerijos atstovaujama menininkė Kama Kicińska. Pokalbį anglų kalba moderuos „Contemporary Lynx“ kuratorė ir meno kritikė Aleksandra Lisek.
„Nemuno“ archyvai ir dirbtinis intelektas
Sekmadienį, iškart po vidurdienio, prasidėjęs pokalbis „1967–2027: Lietuvos vizualiojo meno retrospektyva ir perspektyva žurnale „Nemunas“ skatins pažvelgti, kaip per šešis dešimtmečius keitėsi meno pristatymas kultūros spaudoje. Pokalbyje dalyvaus „Nemuno“ vyriausioji redaktorė Erika Drungytė, meno redaktorė Eglė Petreikienė, menotyrininkė dr. Agnė Narušytė ir fotomenininkė Svetlana Batura. Pokalbį moderuos žurnalistė Laisvė Radzevičienė.
Diskusijoje „DI mene: tarp kūrybos ir teisės“, kuri vyks nuo 14 valandos, bus ieškoma atsakymų į klausimus, kuriuos kūrėjams jau kelia dirbtinis intelektas: kam priklauso autorystė, kaip gali būti naudojami kūriniai ir kur brėžiamos teisinės bei etinės ribos?
Diskusijoje dalyvaus advokatų kontoros COBALT teisininkės Dovilė Platakytė ir Simona Liuimienė, menininkas Rimas Sakalauskas bei kūrybos lauko atstovė Yuge Kurt. Pokalbį moderuos meno kolekcininkė Kotryna Kurt.
Diskusijų programą 15.30 valandą baigs menotyrininkų ir meno rinkos specialistų Simonos Skaisgirės bei Ernesto Parulskio pokalbis „Meno rinka kaip stiklo karoliukų žaidimas“. Jame klausytojai bus kviečiami į meno rinką pažvelgti per jos dalyvių patirtį ir nuojautą.
Mugės savaitgalį taip pat vyks ekskursijos su menotyrininkais, edukacijos, meno leidinių pristatymai, tinklaveikos renginiai, veiks Jaunojo kolekcininko stendas ir kultūros iniciatyvas pristatanti erdvė „ArtVilnius+“. Tarptautinė meno profesionalų komisija ir lankytojai rinks geriausias mugės galerijas, menininkus ir kūrinius.
17-oji tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius’26“ vyks spalio 1–4 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Mugę organizuoja Lietuvos meno galerininkų asociacijos viešoji įstaiga „ArtVilnius“, finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mugės mecenatas – advokatų kontora COBALT, generalinis partneris – „EIKA Group“.
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