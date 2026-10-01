Neįtikėtina žinia: į Lietuvą atvyksta pasaulinio lygio žvaigždė

„Caruso. Balsas amžinybei“ nėra tradicinis operos koncertas ar biografinis pasakojimas. Istoriniai faktai čia susipina su fikcija, o Caruso gyvenimo istorija tampa teatrine drama su netikėtais siužeto posūkiais, ryškiais personažais ir itin įvairia muzika – nuo operos ir itališkos dainos iki bliuzo, roko, metalo bei elektroninės muzikos, rašoma pranešime spaudai.
Pagrindinį Enrico Caruso vaidmenį spektaklyje atliekantis Roberto Alagna sako: „Čia labai daug emocijų, nes pati istorija jau savaime nepaprastai jaudinanti.“
Muzikinis pasakojimas nukelia į paskutiniuosius Enrico Caruso gyvenimo metus ir XX a. pradžios Ameriką – imigracijos, socialinės nelygybės, organizuoto nusikalstamumo ir kovos dėl įtakos pasaulį. Viena centrinių siužeto linijų – Caruso santykiai su tuometiniu „Metropolitan Opera“ vadovu Giulio Gatti-Casazza: iš pradžių juos sieja susižavėjimas ir draugystė, tačiau ilgainiui viską ima ardyti pavydas ir konkurencija. Alagna šią istoriją lygina su Salierio ir Mozarto.
Prekyba bilietais į muzikinį spektaklį „Caruso. Balsas amžinybei“ prasidės spalio 5 d. 10 val. visame Bilietai.lt tinkle. Iš anksto, nuo spalio 2 d. 10 val., bilietus galės įsigyti „L Tips Agency“ naujienlaiškio prenumeratoriai.
Roberto Alagna – beveik keturi dešimtmečiai didžiausiose pasaulio scenose
Roberto Alagna karjera jau beveik keturis dešimtmečius neatsiejama nuo garsiausių pasaulio operos teatrų – Paryžiaus nacionalinės operos, Niujorko „Metropolitan Opera“, Londono „Royal Opera House“, Milano „La Scala“, Vienos valstybinės operos ir Berlyno „Deutsche Oper“. Tenoro repertuare – daugiau kaip 60 vaidmenų, nuo Rodolfo „Bohemoje“ ir Don José „Karmen“ iki Otello, Calafo „Turandot“ ir Lohengrino.
Tačiau Alagna kūryba neapsiriboja opera – joje susitinka klasikinė, populiarioji ir tradicinė muzika, o diskografijoje – operų įrašai, prancūzų šansonas, itališkos ir neapolietiškos dainos. Visame pasaulyje parduota milijonai jo įrašų. Ryšys su Enrico Caruso taip pat nėra naujas – vienas naujausių Alagna albumų „Caruso 1873“ skirtas legendiniam italų tenorui.
„Caruso. Balsas amžinybei“ Roberto Alagna sukūrė kartu su prancūzų kompozitoriumi, gitaristu ir aranžuotoju Jean-Félix Lalanne – kūrinio bendraautoriumi, muzikos autoriumi ir orkestruotoju. Per savo karjerą Lalanne kūrė muziką kinui ir teatrui, koncertinius bei simfoninius kūrinius, bendradarbiavo su Bonnie Tyler, Johnu McLaughlinu, Chetu Atkinsu ir kitais žinomais atlikėjais.
Su Alagna jį sieja ne pirmas bendras projektas – Lalanne sukūrė specialiai tenorui parašytą miuziklą „Al Capone“, 2023 m. pristatytą legendiniame Paryžiaus „Folies Bergère“ teatre. Naujausias jų bendras darbas – „Caruso. Balsas amžinybei“, kurio premjera įvyko 2026 m. rugsėjį.
Bilietai į pirmuosius „Caruso. Balsas amžinybei“ pasirodymus Prancūzijoje buvo išparduoti, o dienraštis „Le Dauphiné Libéré“ po jų išskyrė Roberto Alagna balso jėgą, stiprią atlikėjų komandą ir netikėtus siužeto posūkius. Kovo 25 d. visa tai patirs ir Lietuvos publika – muzika, teatras, Enrico Caruso istorija ir išskirtinis Roberto Alagna talentas susijungs koncertų salės „Compensa“ scenoje Vilniuje.
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