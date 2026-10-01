Kasparovas skelbia: Lietuvos ir JAV tarnybos informavo, kad esame taikinyje

„Žinia, kad aš ir mano ilgametis bendražygis bei Laisvosios Rusijos forumo bendraįkūrėjis Ivanas Tiutrinas esame taikinių nužudyti sąraše, manęs nenustebino, tačiau vis tiek sukėlė šoką“, – pareiškime socialiniuose tinkluose teigė G. Kasparovas.
„Lietuvos ir JAV saugumo tarnybos mus informavo, kad mūsų gyvybėms gresia pavojus ir kad turėtume imtis atsargumo priemonių“, – teigė jis.
„Būtent taip ir padariau bei darysiu ateityje“, – pridūrė G. Kasparovas.
Kremliaus kritikas Garis Kasparovas: JAV ir Lietuvos saugumo tarnybos įspėjo apie pavojų gyvybei
63-ejų G. Kasparovas šį pareiškimą išplatino po to, kai JAV teisingumo departamentas rugsėjo viduryje paskelbė kaltinimus penkiems įtariamiems Rusijos žvalgybos agentams, kaltinamiems sąmokslu vykdyti išpuolius ir žmogžudystes visame pasaulyje, įskaitant JAV.
Grupuotė šią vasarą bandė nužudyti JAV gyvenantį „iškilų Rusijos disidentą“, pranešė departamentas. JAV institucijos Kremliaus kritiko neįvardijo, nurodydamos jį tik kaip „pirmąją auką“.
Vienas iš kaltinamųjų yra Rusijos saugumo tarnybos FSB pareigūnas.
Ispanijos laikraštis „El Mundo“, remdamasis G. Kasparovui artimais šaltiniais, trečiadienį pranešė, kad Rusijos agentai planavo nužudyti jį bei buvusį Rusijos parlamentarą, tapusį režimo kritiku, Ilją Ponomariovą.
„Nei man, nei Ivanui nebuvo tiesiogiai pasakyta, kad mes esame tie asmenys, kurių vardai slepiami kaltinamajame akte prieš kaltinamuosius sąmokslu įvykdyti žmogžudystę“, – sakė G. Kasparovas.
G. Kasparovas ir I. Tiutrinas 2016-aisiais įkūrė Laisvosios Rusijos forumą, pasisakantį už paramą Ukrainos kariuomenei ir rengiantį antikarines konferencijas.
Rusija 2023 metais paskelbė forumą „nepageidaujama organizacija“, o 2025 metais įtraukė jį į „teroristinių“ organizacijų sąrašą.
JAV institucijų atskleistas įtariamas sąmokslas rodo, kad Rusijos operacijos Vakarų teritorijoje ir taikinimasis į disidentus smarkiai intensyvėja. Nors Rusijos saugumo tarnybos ne kartą taikėsi į Kremliaus oponentus visoje Europoje, JAV dešimtmečius išliko nepaliestos.
JAV teisingumo departamentas taip pat nurodė, kad Rusijos agentai bandė nužudyti taikinį Lietuvoje, įvardytą tik kaip „antroji auka“.
Vienas iš Rusijos agentų pasiūlė JAV piliečiui 25 tūkst. JAV dolerių už „antrosios aukos“ nužudymą, siūlydamas jį nužudyti „sviedžiant į jį butelį su benzinu“ arba „smeigiant peilį“.
Vilniuje gyvenantis I. Tiutrinas, kalbėdamas su naujienų agentūra AFP, teigė nežinantis, ar jis yra ta „antroji auka“.
Tačiau jis sakė, kad po JAV pranešimo Lietuvos pareigūnai jį įspėjo, jog „turiu skubiai palikti savo namus ir atsikratyti automobilio“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.