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TV3 naujienos > Žmonės > Kas po kiek?

Šaldytuvas už tiek, kiek kainuoja automobilis: ar atspėsite jo kainą?

2026-09-29 11:59 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-29 11:59
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Kainos kartais nustebina ne mažiau nei patys daiktai ar paslaugos – tai dar kartą įrodė naujausia „Kas po kiek?“ laida. Šįkart kapitonės Vaidos komandoje žaidė sunkiąją muziką grojantis Edvardas ir smuikininkė Ieva, o kapitono Kęstučio pusėje – jau 20 metų kartu vaidinantys aktoriai Ramūnas ir Olegas.

Šaldytuvas už tiek, kiek kainuoja automobilis: ar atspėsite jo kainą?

Kainos kartais nustebina ne mažiau nei patys daiktai ar paslaugos – tai dar kartą įrodė naujausia „Kas po kiek?“ laida. Šįkart kapitonės Vaidos komandoje žaidė sunkiąją muziką grojantis Edvardas ir smuikininkė Ieva, o kapitono Kęstučio pusėje – jau 20 metų kartu vaidinantys aktoriai Ramūnas ir Olegas.

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Komandos pradėjo nuo picos su saliamiu ir pievagrybiais ingredientų, vėliau aiškinosi, kas pigiau – plaukimas su laukiniais Australijos jūrų liūtais ar nardymas narve su didžiaisiais baltaisiais rykliais. Dalyviams teko spėlioti ir šuns klonavimo, skrydžio su augintiniu bei gynybinio griovio valymo kainas. Vis dėlto bene labiausiai išsiskyrė klausimas apie daiktą, kurį daugelis turi savo namuose.

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Vaidos komandai buvo užduotas klausimas, ką iš „Dolce & Gabbana“ mados namų galima įsigyti už 34 tūkst. JAV dolerių. Tarp atsakymų variantų – sėdmaišis, žaidimų kompiuteris ir šaldytuvas. Paaiškėjo, kad teisingas atsakymas – Sicilijos menininkų tapyba dekoruotas šaldytuvas.

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Savo klausimą dalyviams pateikė ir Elektrėnų „Maximoje“ dirbanti Oksana. Ji klausė, kurio maisto produkto įprasta kaina prieš 10 metų siekė 2,40 Eur. Teisingas atsakymas – vytinta ispaniška dešra su pelėsiu, o laidos vedėjas Mindaugas užsiminė, kad šiandien jos kaina „Maximoje“ yra net pigesnė nei prieš 10 metų ir siekia vos 1,89 Eur.

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Kasdien mažomis įprastomis kainomis „Maximoje“ galima rasti dar daugiau įvairių maisto prekių – tinklas pavasarį įgyvendino kainų mažinimo revoliuciją, kada vienu metu sumažino daugiau nei 9 tūkst. skirtingų maisto produktų įprastas kainas iki 25 proc.

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Vienas naujausių „Maximos“ įprastų kainų mažinimo veiksmų įvyko ir vasarą, dar labiau sumažinus* 500 atrinktų būtiniausių šviežio maisto prekių – pieno, sviesto, grietinės, fermentinio sūrio, fasuotos duonos, dešrų, dešrelių, šviežios sveriamos ir fasuotos kiaulienos – įprastas kainas, kurios dabar – visada kaip per akciją.

Žiūrėkite „Kas po kiek?“ kiekvieną sekmadienį, 17:30 val. per TV3!

*Į šį produktų sąrašą, kurių įprastos kainos buvo dar labiau sumažintos, neįtrauktos pjaustytos dešros, šviežios kiaulienos dešrelės, marinuota kiauliena ir visos privačių prekių ženklų „Pormet“, „Farm Milk“ bei „Malūno“ prekės.

Gairės:
maxima
mindaugas stasiulis

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Gairės:
maxima
mindaugas stasiulis
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