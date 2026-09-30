Iš Česlovo Gabalio – džiugi žinia

Česlovas Gabalis ir grupė „Pelenai“ jau tris dešimtmečius žengia viena kryptimi, išlikdami ištikimi sau ir savo klausytojui, skelbė kakava.lt.
Žinia Česlovo Gabalio gerbėjams
„Mes niekada nesiekėme būti madingi, mes tiesiog norėjome būti tikri“, – viename interviu yra sakęs Česlovas. Būtent šis tikrumas tapo grupės vizitine kortele.
Kaip skelbė bilietų platinimo puslapyje, sausio 1-oji Klaipėdos „Švyturio arenoje“ – vakaras, kai laikas trumpam sustos, o erdvę užpildys muzika, tapusi grupės ir kelių klausytojų kartų gyvenimo garso takeliu.
„Lopšinė“, „Sudie“, „Laiškai“, „Aš pavargau“ – tai tik kelios grupės dainos, kurias žino turbūt kiekvienas lietuviškos muzikos gerbėjas. Tačiau nuo „Pelenų“ ir Česlovo Gabalio taip pat neatsiejami ir jų identiteto dalimi tapę Bryan Adams, Rod Stewart bei kitų roko grandų hitai. Koncerte skambėsiantys – su savitu grupės „Pelenai“ skambesiu ir unikaliu, prikimusiu bei aksominiu Česlovo balsu.
Nors minime trisdešimtmetį, šis koncertas – ne sausa retrospektyva. Tai didžiulė naujametinė šventė su gyva energija, legendinėmis dainomis ir nesuvaidinta emocija.
Retas žino, kad „Pelenų“ pavadinimas ir pirmieji akordai gimė dar anksčiau, tačiau būtent 1996 m. sausį, kai prie grupės prisijungė Česlovas Gabalis, prasidėjo „auksinis“ etapas. Beveik visų grupės hitų autorius Gintas Banys visuomet akcentavo kokybę, o ne kiekybę. Dar 1998-aisiais viename interviu G. Banys sakė:
„Mes niekada neieškojome lengvų kelių ar pigaus populiarumo. Mums svarbiausia, kad daina turėtų stuburą, o žmogus, klausydamas jos po dešimties metų, jaustų tą patį, ką ir mes ją kurdami.“
Ši pranašystė išsipildė – dainos šiandien skamba taip pat aktualiai, kaip ir prieš kelis dešimtmečius. „Pelenai“ – tai stabilumas, kokybė ir tas ypatingas vokalo šiurkštumas, po kuriuo slepiasi begalinis jautrumas. Tai grupė, kurios sudėtis per 30 metų tapo vientisu organizmu, o jų pasirodymai – aukščiausio lygio ženklu.
Šiandien grupę sudaro ištikimi ir tarsi muzikinė šeima tape draugai: Česlovas Gabalis (vokalas), Gintas Banys (boso gitara), Audrius Piragis (gitara), Martynas Lukoševicius (mušamieji) ir Saulius Didžiulis (klavišiniai).
Sausio 1-ąją kviečiame jus ne tik paminėti grupės 30-metį, bet ir kartu įžengti į naujus metus su muzika, kuri turi sielą.
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