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Merūno Vitulskio gyvenime – naujas vingis

2026-09-29 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dainininkas Merūnas Vitulskis savo gerbėjams ruošia išskirtinę muzikinę dovaną – naują muzikinį albumą ir koncertinį turą per Lietuvą. Įrašo metu atlikėjas neslėpė džiaugsmo bei teigė, jog įrašinėti albumą kartu su gyvu orkestru ir ritmine grupe yra nuostabi privilegija.

Dainininkas Merūnas Vitulskis savo gerbėjams ruošia išskirtinę muzikinę dovaną – naują muzikinį albumą ir koncertinį turą per Lietuvą. Įrašo metu atlikėjas neslėpė džiaugsmo bei teigė, jog įrašinėti albumą kartu su gyvu orkestru ir ritmine grupe yra nuostabi privilegija.

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Šiuo įrašu jis sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Merūnas  Vitulskis

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Gyvas garsas ir emociškai gilios dainos

Atlikėjas pabrėžė norėjęs tikro, gyvo skambesio – muzikos, kuri kvėpuoja, turi svorio, spalvų ir emocijos. Naujosios dainos gimė bendradarbiaujant su žinomais kūrėjais Ieva Narkute bei Stano. Jų skambesys buvo įrašytas gyvai studijoje, o orkestrui dirigavo Plungės simfoninio roko orkestro dirigentas Paulius.

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Kūriniuose paliečiamos jautrios, kiekvienam artimos temos – dainuojama apie tai, ką mylime, ką prarandame, ką išgyvename ir ką norime išsaugoti.

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Išskirtinis dėmesys kokybei ir vinilo formatui

Vaizdo įraše Merūnas pasidalijo užkulisiais iš įrašų studijos, kurioje verda intensyvus darbas: orkestro repeticijomis, garso režisierių darbu prie pulto bei atlikėjų pasiruošimu. Dainininkas atskleidė, kad albumas išvys šviesą ir vinilo formatu, o galutinis rezultatas, jo teigimu, bus tiesiog nuostabus.

„Ši muzika netrukus persikels į sceną – koncertiniame ture per Lietuvą. Labai laukiu akimirkos, kai galėsiu ja pasidalinti su Jumis“, – savo gerbėjams teigė Merūnas, žadėdamas jau netrukus atskleisti daugiau naujienų.

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