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A$AP Rocky drebina Kauno „Žalgirio“ areną: šėlsta tūkstantinė minia

2026-09-25 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 21:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiandien, rugsėjo 25-ąją, Kauno „Žalgirio“ arenoje pirmą kartą Lietuvoje koncertuoja repo žvaigždė A$AP Rocky

A$AP Rocky koncertas Kaune (BNS nuotr.)
GALERIJA (28)

Šiandien, rugsėjo 25-ąją, Kauno „Žalgirio“ arenoje pirmą kartą Lietuvoje koncertuoja repo žvaigždė A$AP Rocky

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Koncerto akimirkas galite pamatyti žemiau esančioje nuotraukų galerijoje.

(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. A$AP Rocky koncertas Kaune

Lietuvoje koncertuoja JAV žvaigždė

Kaip anksčiau buvo rašoma pranešime spaudai, atlikėjo gastrolės „Don‘t Be Dumb World Tour“ sulaukė milžiniško susidomėjimo visoje Europoje ir Jungtinėje Karalystėje – beveik visas koncertų turas jau išparduotas.

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Anšlaginiai pasirodymai surengti Briuselyje, Amsterdame, Londono „The O2“ arenoje ir kituose didžiuosiuose Europos miestuose. Dėl itin didelės paklausos Lenkijos mieste Lodzėje A$AP Rocky surengė net du išparduotus koncertus.

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Po koncerto Lietuvoje gastrolės tęsis Berlyne, Paryžiuje, Prahoje, Budapešte, Zagrebe, Belgrade, Sofijoje ir Atėnuose.

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Arenose skamba naujausi kūriniai „Punk Rocky“ bei „Hellicopter“, taip pat didžiausi visos karjeros hitai, tarp jų – „Fashion Killa“, „Praise The Lord (Da Shine)“ ir kiti klausytojų pamėgti kūriniai.

A$AP Rocky, kurio tikrasis vardas Rakim Mayers, yra vienas įtakingiausių savo kartos atlikėjų, kūrėjas, aktorius ir mados ikona. 2011 metais įvykęs jo proveržis žymėjo naują etapą šiuolaikinio hiphopo istorijoje.

Šiandien atlikėjo kūryba įvairiose muzikos platformose yra perklausyta daugiau nei 25,7 mlrd. kartų, o jo vaizdo klipai „YouTube“ platformoje surinko daugiau kaip 8,8 mlrd. peržiūrų.

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