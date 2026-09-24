Legendiniam dainininkui prireikė medikų pagalbos: paaiškėjo būklė

Hitu „Hello“ ir „Dancing on the Ceiling“ išgarsėjęs atlikėjas šią savaitę buvo paguldytas į ligoninę, kur jam atlikta procedūra dėl prieširdžių virpėjimo (AFib), rašė Unilad.
Prieširdžių virpėjimas – tai nereguliarus ir dažnai padažnėjęs širdies ritmas, kylantis viršutinėse širdies kamerose. Dėl šios būklės gali sutrikti kraujotaka, taip pat padidėti kraujo krešulių ir insulto rizika.
Paaiškėjo naujausia žinia apie jo būklę
Lionel Richie atstovas patvirtino naujienas ir nuramino atlikėjo gerbėjus – procedūra praėjo sklandžiai, o pats dainininkas jaučiasi gerai.
„Lionel buvo atlikta įprasta procedūra dėl prieširdžių virpėjimo (AFib). Gydytojas sakė, kad viskas praėjo puikiai. Lionel jaučiasi puikiai, tačiau kuriam laikui padarys pertrauką ir netrukus grįš į sceną“, – teigiama atlikėjo atstovo pranešime.
Kokia tiksliai procedūra buvo atlikta Lionel Richie, viešai neatskleidžiama. Įprastai prieširdžių virpėjimas gali būti gydomas elektrine arba medikamentine kardioversija, kuria siekiama atkurti normalų širdies ritmą, arba kateterine abliacija. Pastarosios procedūros metu karščiu, šalčiu ar elektriniais impulsais paveikiamos nedidelės širdies audinio sritys, siekiant sustabdyti netaisyklingus elektrinius signalus.
Šiemet į ligoninę pateko jau ne pirmą kartą
Žinia apie atliktą procedūrą pasirodė po nelengvo koncertinio laikotarpio. Lionel Richie kartu su grupe „Earth, Wind & Fire“ rengė koncertinį turą arenose.
Tai jau trečias kartas šiais metais, kai gastrolių metu Lionel Richie prireikė medikų pagalbos.
Rugpjūčio 31 dieną po koncerto Sent Luise Lionel Richie buvo paguldytas į intensyviosios terapijos skyrių. Koncerte dalyvavę gerbėjai pastebėjo, kad atlikdamas 1983 metų hitą „All Night Long“ dainininkas paprašė ant scenos atnešti kėdę.
Vėliau buvo patvirtinta, kad po šio pasirodymo jam buvo atliekami tyrimai dėl galimų širdies veiklos sutrikimų.
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