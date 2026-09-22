Žiūrovai negalėjo patikėti, ką mato: iš modelio liemenėlės ėmė trykšti pieno srovės

34-erių Leigh-Anne Pinnock, su vyru Andre Gray besilaukianti trečiojo vaiko, pirmadienį, rugsėjo 21 dieną, žengė mados namų „Di Petsa“ šou podiumu, rašė Express.
Pademonstravo neįprastą įvaizdį
Dainininkė pasirodė vilkėdama baltą „žindymo liemenėlę“, iš kurios pasirodymo metu tekėjo skystis, imituojantis motinos pieną. Įvaizdį ji papildė derančiomis baltomis kelnėmis ir aukso spalvos papuošalais, o podiumu žengė basa.
Neįprastas drabužis pristatytas kaip „Di Petsa“ 2027 metų pavasario ir vasaros kolekcijos „Holy Milk“ dalis. Mados namai plačiau paaiškino ir šio įvaizdžio idėją.
„Vienas ryškiausių pristatymo kūrinių – skulptūriška žindymo liemenėlė, iš kurios pasirodymo metu teka pieno srovės.
Šis kūrinys tampa išraiškingu komentaru apie motinystę, kūną ir rūpestį kaip reginį, intymų veiksmą perkeldamas į kruopščiai sukonstruotą mados podiumo pasaulį“, – rašoma pranešime spaudai.
Po dėmesį prikausčiusio pasirodymo Leigh-Anne Pinnock savo emocijomis pasidalijo ir socialiniame tinkle „Instagram“.
„Tikriausiai niekada anksčiau nesijaučiau tokia stipri“, – rašė atlikėja, pažymėdama „Di Petsa“.
Trečiojo vaiko laukimas
Apie nėštumą Leigh-Anne Pinnock paskelbė liepą. Atlikėja jau augina dukras dvynes, o dabar su vyru Andre Gray laukiasi trečiojo vaiko.
Rugsėjo 2 dieną socialiniuose tinkluose dainininkė atvirai papasakojo apie paskutinį nėštumo trimestrą ir prisipažino, kad šis laukimo laikotarpis prabėgo itin greitai.
„Jau trečias trimestras. Šis nėštumas lekia neįtikėtinai greitai – net baisu. Emocijos ir hormonai blaškosi į visas puses, o prie viso to darbai nesustoja.
Tačiau mes tiesiog be galo nekantraujame susitikti su šiuo mažyliu ir pasinerti į savo kūdikio burbulą! Gyvenimas netrukus taps dar chaotiškesnis, ir aš negaliu sulaukti“, – rašė ji.
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