Sužinojęs, kad Dianos brolis išleidžia knygą, karalius atsakė vos kelis žodžius: tokį jį matė seniai

Rugsėjo 16 dieną „Daily Mail“ paskelbė pirmąją ištrauką iš būsimos 9-ojo grafo Spencerio knygos „Swan Song: Diana, My Sister“ („Gulbės giesmė: Diana, mano sesuo“). Rugsėjo 22 dieną pasirodysiančioje knygoje 62-ejų Charlesas Spenceris pirmą kartą išsamiai pasakoja apie savo seserį princesę Dianą, rašė People.
Žodžiai sukrėtė
Knygoje jis prisimena pokalbį telefonu su tuomečiu princu, dabartiniu karaliumi Karoliu III, vykusį netrukus po Dianos žūties 1997 metų rugpjūčio 31 dieną. Pasak C. Spencerio, jų pokalbis buvo itin įtemptas.
„Princas toliau liejo pyktį, o aš jo nepertraukiau. Tada jis nutilo“, – rašo C. Spenceris.
Pasak jo, iš pradžių atrodė, kad pauzė reiškė bandymą nusiraminti, tačiau netrukus jis esą išgirdo žodžius, kuriuos prisimena iki šiol.
„Maniau, kad ši pauzė reiškia bandymą susitvardyti, tačiau tuomet telefonu jis išliejo tai, ką visada laikiau ilgai slėpta panieka Dianai ir siaubu dėl to, kaip stipriai pasaulį sukrėtė jos mirtis“, – knygoje rašo Dianos brolis.
Jo teigimu, tuomet princas pasakė: „Būk ramus, mes ją pakankamai greitai pamiršime!“
Bakingamo rūmai sureagavo
Netrukus po to, kai viešumoje pasirodė ši knygos ištrauka, Bakingamo rūmų atstovas paskelbė retą komentarą.
„Nors iš principo knygų nekomentuojame, Jo Didenybė supranta, kad brolio patirtas netekties skausmas gali aptemdyti protą, paveikti vertinimą ir nuspalvinti prisiminimus taip, kaip kiti to gali nepastebėti net ir praėjus daugeliui metų po tokios netekties“, – teigiama rūmų pranešime.
Ginčas kilo dėl Williamo ir Harry
C. Spenceris knygoje teigia, kad jųdviejų konfliktas prasidėjo diskutuojant, ar princesės Dianos sūnūs – princai Williamas ir Harry – turėtų eiti paskui motinos karstą per laidotuvių procesiją.
Tuo metu Williamui buvo 15 metų, o Harry – vos 12.
2017 metais BBC dokumentiniame filme „Diana, 7 Days“ Williamas ir Harry pasakojo, kad sprendimas prisijungti prie laidotuvių procesijos buvo priimtas bendrai.
„Tai nebuvo lengvas sprendimas. Tai buvo bendras šeimos sprendimas“, – tuomet sakė princas Williamas.
Princas Harry apie tą dieną plačiau rašė ir 2023 metais pasirodžiusiuose memuaruose „Spare“ („Atsarginis“). Jis teigė, kad keli suaugusieji buvo pasibaisėję mintimi, jog berniukai turėtų eiti paskui savo motinos karstą.
Pasak Harry, jo dėdė Charlesas Spenceris tam griežtai priešinosi.
„Negalite versti šių berniukų eiti paskui savo motinos karstą! Tai barbariška“, – dėdės žodžius prisiminė princas Harry.
Pirmą kartą išsamiai prabilo apie seserį
Apie knygą „Swan Song: Diana, My Sister“ buvo paskelbta praėjusį mėnesį. Tai pirmas kartas, kai C. Spenceris taip atvirai ir išsamiai pasakoja apie savo velionę seserį.
Jis teigė nusprendęs parašyti knygą po to, kai, artėjant 30-osioms Dianos mirties metinėms, sulaukė daugybės prašymų duoti interviu.
„Šios knygos tikslas – papasakoti tiesą apie Dianą iš jos brolio perspektyvos, kaip ir bandžiau padaryti kalbėdamas per jos laidotuves. Kaip ir savo atsisveikinimo kalboje, noriu kalbėti Dianos vardu ir daryti tai atvirai bei pozityviai“, – teigė C. Spenceris.
Įrašęs knygos garso versiją, C. Spenceris savo „Instagram“ paskyroje rašė, kad tai – asmeniškiausia jo kada nors parašyta knyga.
„Iš esmės tai yra paprasta brolio duoklė nepaprastai seseriai“, – rašė jis.
Pasak C. Spencerio, baigęs įrašinėti knygą jis pagalvojo: „Tai būtent tai, ką norėjau ir turėjau pasakyti – ir, manau, ji būtų pritarusi kiekvienam žodžiui.“
Knygos egzemplioriai buvo pavogti
Dar prieš oficialų knygos pasirodymą įvyko neįprastas incidentas. „Daily Mail“ rugsėjo 15 dieną pranešė, kad Nyderlanduose iš sunkvežimio buvo pavogti keturi būsimos C. Spencerio knygos egzemplioriai.
Pranešama, kad sunkvežimis gabeno knygas į sandėlį. Vairuotojas naktį sustojo pailsėti, o ryte pastebėjo, kad į transporto priemonę buvo įsilaužta. Tačiau dingo tik keli C. Spencerio memuarų egzemplioriai.
Pranešama, kad incidentą tiria Nyderlandų policija.
Leidybos šaltinis vagystę pavadino „labai įtartina“.
„Nieko panašaus anksčiau nėra nutikę. Tai tikriausiai didžiausia metų knyga, o jos saugumas buvo nepaprastai griežtas“, – „Daily Mail“ teigė šaltinis.
Pasak jo, buvo imtasi visų įmanomų atsargumo priemonių, kad knygos turinys nenutekėtų prieš oficialų jos išleidimą, todėl incidentas vertinamas itin rimtai.
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