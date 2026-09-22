Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Sužinojęs, kad Dianos brolis išleidžia knygą, karalius atsakė vos kelis žodžius: tokį jį matė seniai

2026-09-22 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 10:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Bakingamo rūmai sureagavo į princesės Dianos brolio Charleso Spencerio būsimoje knygoje išsakytus teiginius apie karalių Karolį III. Vyras tvirtina, kad netrukus po Dianos mirties tuometis princas jam esą pasakė, jog pasaulis ją „greitai pamirš“.

Karalius Karolis III (tuomet princas Čarlzas) ir princesė Diana (nuotr. facebook.com)
GALERIJA (10)

Bakingamo rūmai sureagavo į princesės Dianos brolio Charleso Spencerio būsimoje knygoje išsakytus teiginius apie karalių Karolį III. Vyras tvirtina, kad netrukus po Dianos mirties tuometis princas jam esą pasakė, jog pasaulis ją „greitai pamirš“.

REKLAMA
0

Rugsėjo 16 dieną „Daily Mail“ paskelbė pirmąją ištrauką iš būsimos 9-ojo grafo Spencerio knygos „Swan Song: Diana, My Sister“ („Gulbės giesmė: Diana, mano sesuo“). Rugsėjo 22 dieną pasirodysiančioje knygoje 62-ejų Charlesas Spenceris pirmą kartą išsamiai pasakoja apie savo seserį princesę Dianą, rašė People.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princesė Diana

Žodžiai sukrėtė

Knygoje jis prisimena pokalbį telefonu su tuomečiu princu, dabartiniu karaliumi Karoliu III, vykusį netrukus po Dianos žūties 1997 metų rugpjūčio 31 dieną. Pasak C. Spencerio, jų pokalbis buvo itin įtemptas.

REKLAMA
REKLAMA

„Princas toliau liejo pyktį, o aš jo nepertraukiau. Tada jis nutilo“, – rašo C. Spenceris.

REKLAMA

Pasak jo, iš pradžių atrodė, kad pauzė reiškė bandymą nusiraminti, tačiau netrukus jis esą išgirdo žodžius, kuriuos prisimena iki šiol.

„Maniau, kad ši pauzė reiškia bandymą susitvardyti, tačiau tuomet telefonu jis išliejo tai, ką visada laikiau ilgai slėpta panieka Dianai ir siaubu dėl to, kaip stipriai pasaulį sukrėtė jos mirtis“, – knygoje rašo Dianos brolis.

REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, tuomet princas pasakė: „Būk ramus, mes ją pakankamai greitai pamiršime!“

Bakingamo rūmai sureagavo

Netrukus po to, kai viešumoje pasirodė ši knygos ištrauka, Bakingamo rūmų atstovas paskelbė retą komentarą.

„Nors iš principo knygų nekomentuojame, Jo Didenybė supranta, kad brolio patirtas netekties skausmas gali aptemdyti protą, paveikti vertinimą ir nuspalvinti prisiminimus taip, kaip kiti to gali nepastebėti net ir praėjus daugeliui metų po tokios netekties“, – teigiama rūmų pranešime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ginčas kilo dėl Williamo ir Harry

C. Spenceris knygoje teigia, kad jųdviejų konfliktas prasidėjo diskutuojant, ar princesės Dianos sūnūs – princai Williamas ir Harry – turėtų eiti paskui motinos karstą per laidotuvių procesiją.

Tuo metu Williamui buvo 15 metų, o Harry – vos 12.

2017 metais BBC dokumentiniame filme „Diana, 7 Days“ Williamas ir Harry pasakojo, kad sprendimas prisijungti prie laidotuvių procesijos buvo priimtas bendrai.

REKLAMA

„Tai nebuvo lengvas sprendimas. Tai buvo bendras šeimos sprendimas“, – tuomet sakė princas Williamas.

Princas Harry apie tą dieną plačiau rašė ir 2023 metais pasirodžiusiuose memuaruose „Spare“ („Atsarginis“). Jis teigė, kad keli suaugusieji buvo pasibaisėję mintimi, jog berniukai turėtų eiti paskui savo motinos karstą.

Pasak Harry, jo dėdė Charlesas Spenceris tam griežtai priešinosi.

„Negalite versti šių berniukų eiti paskui savo motinos karstą! Tai barbariška“, – dėdės žodžius prisiminė princas Harry.

REKLAMA

Pirmą kartą išsamiai prabilo apie seserį

Apie knygą „Swan Song: Diana, My Sister“ buvo paskelbta praėjusį mėnesį. Tai pirmas kartas, kai C. Spenceris taip atvirai ir išsamiai pasakoja apie savo velionę seserį.

Jis teigė nusprendęs parašyti knygą po to, kai, artėjant 30-osioms Dianos mirties metinėms, sulaukė daugybės prašymų duoti interviu.

„Šios knygos tikslas – papasakoti tiesą apie Dianą iš jos brolio perspektyvos, kaip ir bandžiau padaryti kalbėdamas per jos laidotuves. Kaip ir savo atsisveikinimo kalboje, noriu kalbėti Dianos vardu ir daryti tai atvirai bei pozityviai“, – teigė C. Spenceris.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įrašęs knygos garso versiją, C. Spenceris savo „Instagram“ paskyroje rašė, kad tai – asmeniškiausia jo kada nors parašyta knyga.

„Iš esmės tai yra paprasta brolio duoklė nepaprastai seseriai“, – rašė jis.

Pasak C. Spencerio, baigęs įrašinėti knygą jis pagalvojo: „Tai būtent tai, ką norėjau ir turėjau pasakyti – ir, manau, ji būtų pritarusi kiekvienam žodžiui.“

REKLAMA

Knygos egzemplioriai buvo pavogti

Dar prieš oficialų knygos pasirodymą įvyko neįprastas incidentas. „Daily Mail“ rugsėjo 15 dieną pranešė, kad Nyderlanduose iš sunkvežimio buvo pavogti keturi būsimos C. Spencerio knygos egzemplioriai.

Pranešama, kad sunkvežimis gabeno knygas į sandėlį. Vairuotojas naktį sustojo pailsėti, o ryte pastebėjo, kad į transporto priemonę buvo įsilaužta. Tačiau dingo tik keli C. Spencerio memuarų egzemplioriai.

REKLAMA

Pranešama, kad incidentą tiria Nyderlandų policija.

Leidybos šaltinis vagystę pavadino „labai įtartina“.

„Nieko panašaus anksčiau nėra nutikę. Tai tikriausiai didžiausia metų knyga, o jos saugumas buvo nepaprastai griežtas“, – „Daily Mail“ teigė šaltinis.

Pasak jo, buvo imtasi visų įmanomų atsargumo priemonių, kad knygos turinys nenutekėtų prieš oficialų jos išleidimą, todėl incidentas vertinamas itin rimtai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Charles Spencer, princesė Diana, karalius Karolis III (nuotr. soc. tinklų, nuotr. SCANPIX)
Karališkosios šeimos apsauginis išklojo, kas iš tikrųjų vyksta šeimoje: „Akivaizdu...“
Princas Harry, princesė Diana (nuotr. soc. tinklų, nuotr. 123rf.com)
Princas Harry prabilo apie paskutinį pokalbį su mama princese Diana: 1 dalyko gailėsis amžinai

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų