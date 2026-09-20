Prabilo apie siaubingus karaliaus žodžius mirus princesei Dianai: štai ką jis pasakė

Interviu BBC, kuris bus parodytas sekmadienio vakarą, C. Spenceris pareiškė, kad spaudos dėmesys Harry ir Meghan daro „vėžinį poveikį“, ir pridūrė, kad žmonės turėtų pasimokyti iš Dianos pavyzdžio.
„Jei pažvelgtumėte į bulvarinės spaudos straipsnį apie Dianą ar jūsų minėtą porą – Harry ir Meghan, – jie gali būti tikrai labai labai nemalonūs. Manau, kad žmonės tikrai turėtų pasimokyti iš Dianos pavyzdžio. Nekalbu Harry ir Meghan vardu, tačiau kiekvienam žmogui, kuris šitaip kasdien žlugdomas, tai turbūt daro itin žalingą poveikį gyvenimui“, – sakė C. Spenceris.
C. Spenceris teigė, kad žiniasklaidos „kritika“ Dianą tikrai palaužė, ir pridūrė, jog apmaudu matyti panašių dalykų spaudai rašant apie Harry ir Meghan.
Rugpjūčio 26 d. iš Jungtinių Valstijų į Jungtinę Karalystę grįžę Sasekso hercogas ir hercogienė jau seniai kritikuoja žiniasklaidos elgesį su jais. 2021 m. Harry Oprah Winfrey sakė, kad bulvarinė spauda sukūrė „toksišką aplinką“.
Liepą Harry ir dar šeši asmenys, tarp jų dainininkas Eltonas Johnas bei aktorė ir modelis Liz Hurley, pralaimėjo bylą dėl privatumo laikraščio „Daily Mail“ leidėjui, tačiau anksčiau Harry yra laimėjęs teisinių ginčų su žiniasklaidos grupėmis „Mirror Group“ ir „News Group“.
Kaltinimai karaliui Karoliui III
Naujausi C. Spencerio pareiškimai nuskambėjo po jo kaltinimų karaliui Karoliui III dėl mėginimų priversti jį suabejoti savo prisiminimais. Taip jis reagavo į Bakingamo rūmų atsaką į rezonansinius jo teiginius, kad po Dianos mirties karalius esą pasakė: „Netrukus ją pamiršime.“
Naujoje atsiminimų knygoje apie Dianos gyvenimą C. Spenceris pateikė virtinę karaliui nepatogių teiginių, į kuriuos rūmai atsakė pareikšdami, kad „brolio sielvarto skausmas gali aptemdyti protą“.
„Iš principo knygų nekomentuojame, tačiau Jo Didenybė supranta, kad brolio sielvarto skausmas gali aptemdyti protą, paveikti sprendimus ir nuspalvinti prisiminimus taip, kaip kiti to nepastebi, net praėjus daugeliui metų po tokios netekties“, – teigė rūmų atstovas spaudai.
C. Spenceris apkaltino karalių mėginus priversti jį suabejoti savo prisiminimais ir pavadino rūmų atsaką „gana prasta frazės „prisiminimai gali skirtis“ imitacija“. Šią frazę velionė karalienė pavartojo reaguodama į Sasekso hercogo ir hercogienės kaltinimus, išsakytus interviu O. Winfrey, pranešė „The Mail on Sunday“.
„Ne kasdien pabundi ir sužinai, kad karalius mėgina priversti tave suabejoti savo prisiminimais. Tai buvo stulbinamai provokuojantis ir nesąžiningas smūgis, nes iš esmės buvo mėginama pasakyti, kad melavau, nors karalius negalėjo paneigti mano žodžių. Taip pat maniau, kad tai gana prasta frazės „prisiminimai gali skirtis“ imitacija. Ta frazė buvo daug elegantiškesnė, tačiau šiomis aplinkybėmis visiškai netinkama“, – sakė jis.
Jis taip pat pareiškė, kad „Diana dėl šios knygos džiūgautų iš visos širdies“.
Tvirtino sakantis tiesą
Penktadienį paskelbtoje BBC interviu ištraukoje C. Spenceris tvirtino sakantis tiesą, o karaliaus žodžius apie jo seserį pavadino siaubingais.
C. Spenceris pakomentavo gandus apie ginčą dėl Dianos laidotuvių organizavimo ir jos sūnų dalyvavimo jose.
„(Karalius – ELTA) įsiuto (...) ir pradėjo smarkiai pulti visą mano šeimą, priekaištavo dėl esą nepakankamo jų pareigos jausmo, ir kurį laiką liejo pyktį. Nežinau, kiek tiksliai tai truko, bet gana ilgai, o aš tiesiog klausiausi. Tada jis nutilo, ir pagalvojau: „Dabar jis susiims ir pasakys ką nors tinkamesnio.“ O tada jis pasakė: „Netrukus ją pamiršime“, – teigė jis.
BBC C. Spencerio paklausė, ar jis turi karaliaus žodžių įrodymų.
„Iškart papasakojau artimiems draugams ir šeimos nariams, kas buvo pasakyta, nes tai buvo taip siaubinga. Sakau tiesą“, – tikino jis.
Teigiama, kad Karolis šiuos žodžius apie savo buvusią žmoną pasakė ginčydamasis su C. Spenceriu dėl to, ar tuometinis princas Williamas ir princas Harry turėtų eiti paskui Dianos laidotuvių procesiją.
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