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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karališkąją šeimą drebina naujas skandalas: karaliui skrieja kaltinimai

2026-09-18 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 14:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Karalius Karolis III sureagavo į princesės Dianos brolio Charleso Spencerio teiginius apie jos mirtį. Artėjant memuarų „Swan Song: Diana, My Sister“ pasirodymui, tarp monarcho ir Dianos brolio įsiplieskė viešas ginčas.

Karalienė Camilla, karalius Karolis III (nuotr. SCANPIX, soc.tinklų)

Karalius Karolis III sureagavo į princesės Dianos brolio Charleso Spencerio teiginius apie jos mirtį. Artėjant memuarų „Swan Song: Diana, My Sister“ pasirodymui, tarp monarcho ir Dianos brolio įsiplieskė viešas ginčas.

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Karalius Karolis III ir princesės Dianos brolis Charlesas Spenceris atsidūrė žodžių mūšio centre. Artėjant kitą savaitę pasirodysiančiai Spencerio knygai „Swan Song: Diana, My Sister“, viešumoje pasirodė jo pateikiami skaudūs prisiminimai apie sesers mirtį, jos laidotuves ir santykius su buvusiu Dianos vyru.

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62-ejų Charlesas Spenceris savo memuaruose pateikia nemažai teiginių apie 77-erių karalių Karolį III. Vienas jų susijęs su pokalbiu, kurį vyrai esą turėjo netrukus po princesės Dianos mirties, rašo „Page six“.

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Spenceris teigia, kad Karolis III tuomet jam pasakė: „Būkite tikri... mes pakankamai greitai ją pamiršime.“

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Šie žodžiai, anot Dianos brolio, jį sukrėtė. Spenceris taip pat knygoje aprašo tuometinio princo reakciją į buvusios žmonos mirtį ir teigia, kad Karolis III kalbėjo taip, lyg būtų neįprastai pakilios nuotaikos.

Spenceris tvirtina, kad Karolis III skambėjo tarsi „loterijos laimėtojas“. Jis taip pat rašo, kad tuomet jam kilo mintis, jog pirmoji Karolio reakcija galėjo būti susijusi ne tiek su Dianos netektimi, kiek su tuo, kad jos mirtis galėjo atverti galimybę jam vesti moterį, kurią jis mylėjo – Camillą Parker Bowles. Vėliau Karolis III ir Camilla susituokė 2005 metais.

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Vis dėlto šie teiginiai yra Charleso Spencerio atsiminimai ir jo interpretacija apie tuometinius įvykius.

Į Spencerio knygoje pateikiamus teiginius sureagavo ir karaliaus atstovas.

„Nors iš principo apie knygas nekomentuojame, Jo Didenybė supranta, kad broliško sielvarto skausmas gali aptemdyti protą, paveikti sprendimus ir nuspalvinti prisiminimus taip, kaip to nesuvokia kiti, net praėjus daugeliui metų po tokios netekties“, – teigiama Bakingamo rūmų pareiškime.

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Karališkųjų rūmų pareiškimas priminė ir 2021 metais paskelbtą velionės karalienės Elžbietos II pareiškimą po princo Harry ir Meghan Markle interviu su Oprah Winfrey. Tuomet rūmai taip pat pabrėžė, kad skirtingų žmonių prisiminimai apie įvykius gali nesutapti.

Kalbėjo ir apie Dianos laidotuves

Spenceris savo knygoje taip pat teigia, kad rūmų darbuotojai „privertė“ princus Williamą ir Harry, kuriems tuomet buvo atitinkamai 15 ir 12 metų, eiti paskui motinos karstą per Londono centrą pakeliui į jos laidotuves.

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Pasak jo, toks sprendimas galėjo būti susijęs su baime, kad Karolis III, eidamas vienas, iš visuomenės sulauks įžeidimų. Pats Spenceris taip pat ėjo procesijoje už Dianos karsto.

Dianos brolis teigia, kad iš pradžių nepritarė planui, jog jaunieji princai turėtų eiti paskui motinos karstą. Jis sakė manantis, kad tai nebūtų buvę tai, ko norėjo Diana.

Spenceris rašo, kad sprendimas buvo priimtas baiminantis, jog vienam Karoliui einant procesijoje visuomenės reakcija galėjo būti neigiama.

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„Komitetas suprato, kad jei pavyktų įtikinti Williamą ir Harry būti kartu, tai tikrai apsaugotų nuo įžeidimų“, – savo prisiminimuose teigia Spenceris.

Kai Dianos brolis kalbėjosi su Karoliu III apie tai, ką jis vadina „barbarišku“ sprendimu, esą išgirdo tuos pačius žodžius apie Dianą: „Būkite tikri... mes pakankamai greitai ją pamiršime.“

Diana esą išgyveno itin sunkų laikotarpį

Knygoje Spenceris taip pat pasakoja apie savo sesers gyvenimą ir jos emocinę būseną.

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Jis teigia, kad Diana buvo tokia nelaiminga, jog daugiau nei kartą nuvyko prie Beachy Head – aukščiausios kreidos uolos Anglijoje – ir svarstė galimybę nušokti nuo skardžio.

Pasak Spencerio, nuo tokio sprendimo ją sustabdė mintys apie sūnus ir baimė, kad Williamas ir Harry liks vieni.

Spenceris taip pat rašo apie sesers valgymo sutrikimą ir teigia esąs įsitikinęs, kad Diana galėjo turėti ADHD. Jis taip pat sieja tai su vadinamuoju jautrumu atstūmimui.

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Diana ir Karolis III susituokė 1981 metais per iškilmingą ceremoniją Šv. Pauliaus katedroje Londone. Pora oficialiai išsiskyrė 1992 metais, o skyrybos buvo užbaigtos 1996-ųjų rugpjūtį.

Spenceris knygoje teigia, kad likus vos kelioms dienoms iki vestuvių Karolis Dianai pasakė esąs laimingas ją vesdamas, tačiau jos nemylintis. Anot Dianos brolio, tai paskatino seserį bandyti atsisakyti vestuvių, tačiau jos tėvas grafas Johnny Spenceris jai pasakė, kad tokio sprendimo priimti nebegalima.

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Dianos ir Karolio santuokos metais netrūko pranešimų apie neištikimybę. Karolis palaikė santykius su Camilla Parker Bowles, o Diana užmezgė romanų su kitais vyrais, tarp jų – majoru Jamesu Hewittu.

Spenceris prisimena, kad tuo metu, kai Diana žuvo automobilio avarijoje Paryžiuje, jis buvo savo namuose Keiptaune, Pietų Afrikos Respublikoje.

Naktį jam paskambino sesuo Jane Fellowes ir pranešė, kad Diana pateko į avariją. Spenceris tuo metu manė, kad ji galėjo susilaužyti koją.

Kalbėdamasis su Jane jis fone išgirdo jos vyrą Robertą Fellowesą, kuris tuo metu buvo karalienės Elžbietos II privatusis sekretorius. Spenceris prisimena, kad šis sušuko: „O, ne!“ Dianos sesuo, matydama jo reakciją, tuomet pasakė Spencerui: „Štai ir viskas... jos nebėra.“

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