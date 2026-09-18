Pedofilija kaltinamas Peciunas prabilo apie rastą vaizdo turinį jo telefone: „Net nepasakyčiau, kad vaikai nuogi“

Tokius kaltinimus kunigas ir kita teisiamoji neigia, vadina juos absurdiškais ir jau pirmame posėdyje buvo pasiruošę duoti parodymus, tačiau dėl techninių kliūčių to padaryti negalėjo.
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51-erių metų Rūdiškių ir Paluknio parapijų kunigas R. Peciunas į pirmąjį teismo posėdį ėjo nuo žiniasklaidos nesidangstydamas ir nesislapstydamas. Kaip tikino, jis jautė ir įtampą, ir palengvėjimą.
„Šioks toks palengvėjimas, nes po dvejų metų neaiškaus tyrimo, kuris kainavo daug nervų ir įtampos, tikiuosi, dabar būsiu išteisintas ir viskas baigsis“, – sakė kunigas.
Kunigas kaltės nepripažįsta
Vyrui gresia iki 4 metų laisvės atėmimo už, kaip sako prokuroras, apysunkį tyčinį nusikaltimą.
„Turinys – vaikų pornografija. Tai neteisėtas disponavimas turiniu, kuriame yra vaikų pornografijos“, – teigė prokuroras Šarūnas Šimonis.
„Kaltės nepripažinau ir nepripažinsiu, nes jaučiuosi nekaltas“, – kaltinimų kratėsi R. Peciunas.
Pareigūnai pas kunigą aptiko nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuos traktuoja kaip vaikų pornografiją.
„Ten yra pažįstamos šeimos nuotraukos, kurios nėra pornografinio turinio. Net nepasakyčiau, kad vaikai nuogi – tiesiog be drabužių“, – aiškino R. Peciunas.
Dalį nuotraukų ir vaizdo įrašų jam atsiuntė teisiamos bičiulės sesuo bei kiti artimi draugai.
„Tai mano artimiausių žmonių, sesers vaikai. Tiesiog kasdienio gyvenimo nuotraukos, kai vaikai maudosi, džiaugsmingai visose nuotraukose šypsosi. Nežinau, kodėl kiekvienas nuogumas traktuojamas kaip pornografija“, – kalbėjo kaltinamoji Barbara Leščevska.
„Tūkstantis krikštynų nuotraukų, o vienoje vaikiukas pusnuogis – ir tai jau pornografija pagal kaltinimą. Reikia gintis nuo tokių dalykų“, – pridūrė kaltinamosios advokatas Tomas Januškevičius.
Vaizdo įraše – nuoga mažametė
Kokios konkrečiai vaikų pornografijos pareigūnai rado pas kunigą ir jo bičiulę, prokuroras nedetalizuoja. Kiek atviresnis buvo pats teisiamas kunigas.
„Ten mergaitė bėga per fontaną sode pas močiutę, filmuota iš tolo. Aš net nepastebėjau, ar ta mergaitė be drabužių, ar su drabužiais – neaiškus 5 ar 6 sekundžių filmukas“, – sakė R. Peciunas.
Tyrėjams užkliuvo net Kipro bažnyčioje nufotografuoti votai – savotiškos padėkos už sulauktus stebuklus, tarp kurių buvo ir vaškinis kūdikis.
„Aš paprasčiausiai nufotografavau: kojos, rankos ir toks lėliukas gulėjo. Tai bendros nuotraukos, man tikrai buvo įdomu, nes tai gan unikalus dalykas. Barokinėse bažnyčiose angelėliai – žinokit, čia jau blogai“, – stebėjosi kaltinamasis.
Vis dėlto vėliau tarp kaltinimų vaškinio kūdikėlio nebeliko. Pornografiją prokuroras įžvelgė ir kompiuterio failuose, kurie dažno kompiuteryje atsiranda kaip virusas.
Pirmajame posėdyje prokuroras perskaitė kaltinimus, o kaltinamieji, nelaukdami bylos nagrinėjimo pabaigos, buvo pasiruošę duoti parodymus.
Kitas posėdis įvyks 2026 m. lapkritį. Lygiai po savaitės Vilniaus apygardos teismas pradės nagrinėti kito kunigo – Tado Švedavičiaus – bylą. Jis kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, susijusių su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniu turiniu ir vaikų įtraukimu į girtavimą.
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