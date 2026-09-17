Tai, kas darosi Lietuvos gatvėse, šiurpina medikus: „Didžioji dauguma yra vaikai“

Susisiekimo ministerija skelbia – šiemet 65 procentais padidėjo paspirtukais važinėjusių ir rimtai susižalojusių skaičius. Policija baudžia šimtus girtų ir tūkstančius be šalmų, tačiau situacija nesikeičia. O vairuotojai niršta dėl chaoso mieste.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Nedėvi šalmo
Kad paspirtukai gali sukelti rimtų problemų, puikiai iliustruoja vaizdai socialiniuose tinkluose. Jaunuoliai filmuojasi, bando atlikti triukus ir galiausiai išbarsto dantis. Šalmų paspirtukininkai, panašu, taip ir neprisijaukino. Klausimas, ar jie tikrai padeda visiškai apsisaugoti, kai įvyksta rimtas susidūrimas.
Nuo šių metų pradžios Lietuvoje šalmai visiems paspirtukininkams privalomi. Tačiau apklausus be šalmų važinėjančius vaikus, pasipila pasiteisinimai.
„Eeee, nieko… Nėra. Namo. – Namie palikai? – Taip. Aš tiesiog neatsinešiau specialiai, bet... Turiu namie šalmą, bet nededu. – Smagiau be šalmo? Galva šunta? Kas darosi? – Taip, galva šunta, labai nepatogu. Trina biškį. Ai, bet...“ – teisinasi vaikai.
Vienas paliko namuose, kitas išvis neturi. Pasakoja, kad močiutė paspirtuką nupirko, o šalmo – ne. Dar kiti važinėja nuomotais paspirtukais. Sako, kad šalmą mielai dėvėtų, jeigu jis būtų.
Paspirtukų nuomotojai privalo užtikrinti, kad šalmai būtų nuomojami kartu su transporto priemonėmis. Tačiau yra problema, kad dažnai praeiviai juos pavagia.
O gatvėmis lakstantys ir triukus atlikinėjantys paaugliai erzina vairuotojus, sukelia pavojingas situacijas. Anot vairuotojo, paspirtukininkai nenulipa nuo transporto priemonės ir išvažiuoja į perėją.
Traumos nuo paspirtukų
Apie skaudžias pasekmes kalba medikai: chirurgai pasakoja, kaip tenka surinkinėti į daleles subyrėjusius žandikaulius.
„Tai dabar pagrinde turbūt didžioji dauguma yra vaikai, kurie yra nukritę nuo paspirtukų. <...> Arba žaizdos, arba tiesiog išmušti dantys. Retais atvejais pasitaiko ir žandikaulių lūžių“, – atskleidė veido ir žandikaulių chirurgas Nerijus Stukas.
Stebina ir tai, kokie jauni pacientai gulasi po chirurgų lempomis: mažamečiams vaikams tėvai nuperka paspirtukus ir išleidžia juos pramogauti, o tai pasibaigia rimtomis traumomis.
Pasak veido chirurgo, jauniausi pasitaiko 5–7 metų vaikai. Jie ne su elektriniais, bet su paprastais paspirtukais važinėja, tačiau neišvengia tų pačių traumų.
Ministerija situaciją dramatizuoja, policija – ne
Šia situacija susirūpino susisiekimo ministerija. Ministras sako, kad statistika jam kelia nerimą.
„Iš tikrųjų neramina nepilnamečių asmenų įvykiai eismo su paspirtukais. Ir daugiau nei 53%, ir tai yra nepilnamečiai, traumos sudėtingos. Sėsim prie teisinės bazės peržiūros“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Valstybinė eismo saugumo komisija Vyriausybėje aptarė eismo situaciją šalyje. O ministras žada ieškoti sprendimų. Tiesa, kol kas kalba tik apie švietimą. Pasak Juro Taminsko, tai yra tėvų atsakomybės klausimas, nes jie vaikams perka paspirtukus.
O policijos departamentas situacijos nedramatizuoja. Policijos atstovas Ramūnas Matonis pabrėžė, kad situacija nėra visiškai tragiška, nes jie dažnai mato tvarkingai pravažiuojančius paspirtukininkus su šalmais. Tačiau problemų su šiais eismo dalyviais policija turi – paspirtukininkų sukeliamos avarijos kasmet skaičiuojamos tūkstančiais, o eismo įvykių metu dažnai sužalojami ir niekuo dėti eismo dalyviai.
„Kasmet nustatome daugiau negu 8000 jų padaromų pažeidimų, jie yra nubaudžiami už tai. Tai tikrai, problema yra pakankamai didelė. Ir yra grėsmė ne tik patiems paspirtukų vairuotojams, bet ir pėstiesiems“, – atskleidė policininkas.
Policijos duomenimis, vien per pirmą šių metų pusmetį nubausti 435 girti paspirtukininkai, o nedėvinčių šalmų – virš 3 tūkstančių.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Tekstą naujienų portalui tv3.lt pritaikė praktikantė Aira Švagždytė.
Gaila medikų, kad savo brangų laiką aukoja tokiems atsilupėliams.