Paviešinta, ką po princesės Dianos mirties pasakė princas Charlesas: sunku suvokti

Į vieną skaudžiausių brolio teiginių jau sureagavo dabartinis Jungtinės Karalystės karalius Karolis III.
Karališkojoje šeimoje – naujas skandalas
Charlesas Spenceris savo naujoje knygoje „Swan Song: Diana, My Sister“ pasakoja apie įvykius po tragiškos Dianos žūties 1997 metų rugpjūčio 31 dieną, rašo mirror.co.uk.
Pasak jo, tuometinis Velso princas Charlesas po sesers mirties esą išreiškė didelį nepasitenkinimą dėl visuomenės reakcijos į Dianos netektį. Spenceris teigia, kad vieno pokalbio metu princas jam pasakė: „Būk ramus, mes ją pakankamai greitai pamiršime.“
Dianos brolis šiuos žodžius savo atsiminimuose vertina kaip tuometinio princo Charleso „susikaupusios paniekos Dianai“ išraišką ir teigia, kad jis negalėjo suprasti, kodėl pasaulis taip stipriai reagavo į jos mirtį.
Sureagavo karalius
Į šiuos teiginius sureagavo Karolis III. Karaliaus atstovas pareiškė, kad karališkoji šeima iš principo nekomentuoja knygų, tačiau šįkart atkreipė dėmesį į aplinkybes, kuriomis Spenceris prisimena įvykius.
„Jo Didenybė supranta, kad broliško sielvarto skausmas gali aptemdyti protą, paveikti sprendimus ir nuspalvinti prisiminimus taip, kaip kiti to neatpažįsta, net praėjus daugeliui metų po tokios netekties“, – teigė karaliaus atstovas.
Jų pareiškimas leidžia suprasti, kad karaliaus aplinka jo pateiktą įvykių versiją vertina skeptiškai.
Spenceris knygoje taip pat išsamiai pasakoja apie Dianos laidotuves ir sprendimą, ar jos sūnūs Williamas ir Harry turėtų eiti paskui motinos karstą.
Pasak jo, vienas iš velionės karalienės Elžbietos II aukšto rango padėjėjų prieš laidotuves pranešė, kad princai dalyvaus procesijoje. Spenceris esą iškart atsakė: „To nebus.“
Jis teigia, kad netrukus jam paskambino princas Charlesas ir priminė, jog pats prieš 18 metų dalyvavo savo prosenelio lordo Mountbatteno laidotuvių procesijoje. Tačiau Spenceris nesutiko su tokiu palyginimu. Jo teigimu, tuometinis princas Charlesas dėl to supyko, o pokalbis telefonu tapo itin emocingas.
Dianos brolis teigia, kad būtent šio pokalbio metu Charlesas esą ištarė skaudžius žodžius apie jo buvusią žmoną.
Knygą išleis prieš Dianos mirties metines
62-ejų C. Spenceris teigia, kad nusprendė parašyti knygą norėdamas paneigti, jo manymu, ilgainiui įsitvirtinusias netiesas apie jo seserį.
Knygoje jis taip pat žada papasakoti apie Dianos vaikystę, sudėtingą santuoką su tuometiniu Velso princu Charlesu ir įvykius po jos mirties.
Knyga „Swan Song: Diana, My Sister“ turėtų pasirodyti rugsėjo 22 dieną – likus mažiau nei metams iki 30-ųjų princesės Dianos mirties metinių.
Diana žuvo 1997 metų rugpjūčio 31 dieną Paryžiuje, kai automobilis, kuriuo ji važiavo, pateko į avariją tunelyje. Jos laidotuvės įvyko rugsėjo 6-ąją, o C. Spenceris ceremonijos metu pasakė emocingą kalbą ir pažadėjo saugoti savo sesers sūnus Williamą ir Harry.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.