Karolis III išsigando dirbtinio intelekto: „jie“ gali būti pajėgūs atimti gyvybę

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Aktyvistų suvežti robotai humanoidai protestuoja prie Lenkijos skaitmenizacijos ministerijos, ragindami pagaliau kalbėti apie dirbtinio intelekto ir robotizacijos įtaką darbo rinkai bei pavojų, kad žmonės masiškai neteks darbų.
Karalius įžvelgia pavojų žmonijai
Kinijos bendrovėje „Spirit AI“ maždaug tūkstantis darbuotojų treniruoja robotus humanoidus, kaip pjaustyti daržoves ar atidaryti šaldytuvą. Bendrovės vyriausiasis mokslininkas spėja, kad jau 2027 metų viduryje galima tikėtis lūžio, kai pramonėje robotai humanoidai bus pritaikomi masiškai.
„Manau, kad ateinantys vieni ar dveji metai bus tas laikotarpis, kai robotų naudojimas pramonėje sparčiai išaugs“, – sakė „Spirit AI“ vyriausiasis mokslininkas Gao Yang.
Amerikiečių dirbtinio intelekto bendrovės šią vasarą prabilo, kad kartais nebegali kontroliuoti savo sparčiai tobulėjančių dirbtinio intelekto modelių. Tokiu būdu dirbtinis intelektas su robotais ne tik perims žmonių darbus, bet ir ims grasinti žmonijos išlikimui. Dėl to Škotijoje į aukščiausio lygio susitikimą technologijų bendrovių vadovus sukvietė Karalius Karolis III.
„Tie, kurie sukūrė šias technologijas, dabar vis dažniau įspėja, kad dirbtinis intelektas gali įgyti pavojingesnių galių – galbūt net atimti gyvybę. (...) Tad mums neabejotinai reikia veiksmingų kontrolės priemonių, kol dar nevėlu“, – sakė karalius Karolis III.
Technologijų gigantų nesutarimai
Technologijų bendrovių, kurių dauguma veikia Jungtinėse Valstijose, vadovai nesutaria, ar dirbtinio intelekto rizikos jau yra tokios, kad jas reikėtų reguliuoti griežčiau. Dalis technologijų kūrėjų, tarp kurių yra „Anthropic“, „OpenAI“, „Google DeepMind“ ir „Tesla“, jau pasiūlė pristabdyti pažangiausių dirbtinio intelekto modelių kūrimą.
„Tai labai nauja technologija, joje yra daug nežinomųjų ir dalykų, kurių net geriausi šios srities mokslininkai dar iki galo nesupranta. Turiu pasakyti, kad tikimybė, jog netyčia nutiks kažkas blogo, jeigu suklysime, tikrai nėra lygi nuliui, todėl turėtume labai rimtai vertinti šią riziką“, – tikino „Google DeepMind“ įkūrėjas ir vadovas Demis Hassabis.
„Microsoft AI“ vadovas siūlo kitą idėją – tiesiog apriboti tobulinamų dirbtinio intelekto modelių galimybes.
„Manau, kad turėtume kurti tokį dirbtinį intelektą, kuris neanalizuoja savęs. Mums nebūtina, kad šios sistemos turėtų savianalizės gebėjimų, jeigu norime spręsti sudėtingiausias socialines problemas, gydyti vėžį ar demenciją, gerinti sveikatos priežiūrą ar energetiką“, – sakė „Microsoft AI“ vadovas Mustafa Suleyman.
„Nvidia“ vadovas teigia, kad nieko papildomai nereikia reguliuoti. Esą dabartinės rizikos kyla tik bandant dirbtinio intelekto modelius, kurie rinkos dar nėra pasiekę.
„Šiuo metu incidentai susiję su produktais, kurie nėra paruošti išleidimui. Tai niekuo nesiskiria nuo, pavyzdžiui, omleto, kuris nėra paruoštas valgyti, automobilio ar lėktuvo variklio, kuris nėra paruoštas važiuoti“, – sakė „Nvidia“ įkūrėjas ir vadovas Jensen Huang.
Jungtinių Valstijų prezidentas ir Atstovų Rūmų pirmininkas atmetė dalies technologijų bendrovių siūlymą pristabdyti dirbtinio intelekto modelių tobulinimą nacionaliniu mastu, sakydami, kad taip Amerika pralaimės Kinijai.
Daliai Jungtinių Valstijų politikų raginant imtis dirbtinio intelekto reguliavimo, šalies politikai vis tik ketina pateikti savo siūlymus prieš Naujuosius metus
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