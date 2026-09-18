Kuo skubiau išmeskite šiuos produktus: organizme jie virsta cukrumi

Vis dėlto ne visi angliavandeniai organizmą veikia vienodai – jų poveikis priklauso nuo produkto sudėties, skaidulų kiekio ir to, kaip stipriai jis yra perdirbtas. Tad kokie produktai greičiausiai suskaidomi iki gliukozės?
Kaip organizmas maistą paverčia energija?
Suvalgytas maistas virškinamajame trakte suskaidomas į mažesnes dalis, kurias organizmas gali pasisavinti ir panaudoti. Baltymai suskaidomi į aminorūgštis, riebalai – į riebalų rūgštis, o angliavandeniai daugiausia suskaidomi į paprastesnius cukrus, tarp jų – gliukozę.
Svarbu suprasti, kad organizmas angliavandenių tiesiogine prasme „nepaverčia“ cukrumi. Gliukozė jau yra angliavandenių sudėtyje, tik kai kuriuose produktuose ji yra sudėtingesnės struktūros. Virškinimo metu organizmas šias struktūras suskaido į mažesnes dalis, kad galėtų gliukozę pasisavinti.
Angliavandeniai skirstomi į tris pagrindines grupes – cukrus, krakmolą ir skaidulas. Skaidulos nėra virškinamos taip, kaip cukrus ar krakmolas, todėl organizmas jų nepaverčia gliukoze.
Kas nutinka gliukozei patekusiai į kraują?
Kai gliukozė patenka į kraują, organizmas ją gali panaudoti kaip energijos šaltinį. Jei energijos tuo metu nereikia, dalis gliukozės gali būti sukaupta kepenyse ir raumenyse glikogeno pavidalu.
Kai glikogeno atsargų pakanka, perteklinė energija gali būti kaupiama riebalų pavidalu. Kiek ir kaip greitai padidėja gliukozės kiekis kraujyje, priklauso nuo suvalgyto maisto ir jo sudėties.
Todėl vien faktas, kad produkte yra angliavandenių, dar nereiškia, kad jis automatiškai yra „blogas“. Didelę reikšmę turi tai, kiek jame yra skaidulų ir kaip stipriai produktas yra perdirbtas.
Šie produktai greičiau suskaidomi iki gliukozės
Kai kuriuose produktuose gausu paprastųjų arba stipriai perdirbtų angliavandenių, todėl jų poveikis gliukozės kiekiui kraujyje gali būti greitesnis. Tarp tokių produktų dažnai minimi:
- bulvės;
- rafinuoti pusryčių dribsniai;
- gazuoti ir vaisių gėrimai;
- baltasis cukrus;
- makaronai iš baltųjų miltų;
- saldainiai ir desertai;
- baltieji ryžiai;
- kuskusas.
Pasak Harvardo T. H. Chano visuomenės sveikatos mokyklos, angliavandenių turinčių produktų poveikis cukraus kiekiui kraujyje priklauso ne tik nuo juose esančių angliavandenių, bet ir nuo visos produkto sudėties.
Pavyzdžiui, rafinuotuose produktuose dažnai būna mažiau skaidulų, todėl jų sudėtyje esantys angliavandeniai gali būti greičiau pasisavinami. Tuo metu skaidulų turintys angliavandeniai virškinami lėčiau ir paprastai sukelia mažesnį bei lėtesnį gliukozės kiekio kraujyje padidėjimą.
Ar dėl to reikėtų šių produktų visiškai atsisakyti?
Vien tai, kad angliavandeniai virškinimo metu suskaidomi iki gliukozės, nereiškia, kad tokius produktus būtina visiškai išbraukti iš mitybos.
Gliukozė yra pagrindinis organizmo energijos šaltinis, todėl pats jos susidarymas virškinimo metu yra visiškai normalus procesas.
Svarbiau atkreipti dėmesį į bendrą mitybą, produktų kokybę ir jų kiekį. Renkantis angliavandenių šaltinius verta dažniau pirmenybę teikti produktams, kuriuose yra daugiau skaidulų ir kurie yra mažiau perdirbti.
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