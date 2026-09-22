Išgirdęs, ką kalba Ala Pugačiova, Maksimas Galkinas negalėjo patikėti: „Rimtai?“

Pokalbio metu 77-erių atlikėja atvirai prisipažino, kad per visą savo ilgą karjerą ir šimtus gastrolių dar niekada nebuvo lankiusis Turkijoje. Toks prisipažinimas nustebino ir patį M. Galkiną.
Nustebino Maksimą Galkiną
„Nuostabus vaizdas! Niekada nesu buvusi Turkijoje. Tai pirmas kartas, tikrai!“ – įspūdžiais dalijosi A. Pugačiova.
„Ką, rimtai?! Oho. Na, Turkija ruošėsi – pažiūrėk, kaip gražu! Žuvėdros tave sveikina“, – juokaudamas reagavo M. Galkinas.
Poilsiui A. Pugačiova pasirinko stilingą juodą suknelę ilgomis rankovėmis, margintą smulkiais baltais taškeliais. Savo įvaizdį dainininkė papildė masyviu kaklo papuošalu, žiedais, o plaukus sušukavo lengvomis garbanomis. Įvaizdį užbaigė subtilus makiažas.
Gerbėjų dėmesį patraukė ir viena detalė – ant stalo šalia atlikėjos jie pastebėjo kraujospūdžio matuoklį. Todėl greta komplimentų dėl A. Pugačiovos išvaizdos komentaruose pasipylė ir linkėjimai būti sveikai.
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