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TV3 naujienos > Žmonės

Išgirdęs, ką kalba Ala Pugačiova, Maksimas Galkinas negalėjo patikėti: „Rimtai?“

2026-09-22 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 07:30
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Garsus humoristas Maksimas Galkinas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo naujais kadrais iš kelionės su žmona Ala Pugačiova. Pora atvyko į Stambulą, o M. Galkinas paviešino vaizdo įrašą, kuriame dainininkė užfiksuota patalpoje su panoraminiais langais ir vaizdu į pakrantę.

Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas (nuotr. Instagram)
GALERIJA (11)

Garsus humoristas Maksimas Galkinas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo naujais kadrais iš kelionės su žmona Ala Pugačiova. Pora atvyko į Stambulą, o M. Galkinas paviešino vaizdo įrašą, kuriame dainininkė užfiksuota patalpoje su panoraminiais langais ir vaizdu į pakrantę.

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Pokalbio metu 77-erių atlikėja atvirai prisipažino, kad per visą savo ilgą karjerą ir šimtus gastrolių dar niekada nebuvo lankiusis Turkijoje. Toks prisipažinimas nustebino ir patį M. Galkiną.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova

Nustebino Maksimą Galkiną

„Nuostabus vaizdas! Niekada nesu buvusi Turkijoje. Tai pirmas kartas, tikrai!“ – įspūdžiais dalijosi A. Pugačiova.

„Ką, rimtai?! Oho. Na, Turkija ruošėsi – pažiūrėk, kaip gražu! Žuvėdros tave sveikina“, – juokaudamas reagavo M. Galkinas.

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Poilsiui A. Pugačiova pasirinko stilingą juodą suknelę ilgomis rankovėmis, margintą smulkiais baltais taškeliais. Savo įvaizdį dainininkė papildė masyviu kaklo papuošalu, žiedais, o plaukus sušukavo lengvomis garbanomis. Įvaizdį užbaigė subtilus makiažas.

Gerbėjų dėmesį patraukė ir viena detalė – ant stalo šalia atlikėjos jie pastebėjo kraujospūdžio matuoklį. Todėl greta komplimentų dėl A. Pugačiovos išvaizdos komentaruose pasipylė ir linkėjimai būti sveikai.

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