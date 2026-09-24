Prieš pirmąją „Žalgirio“ kovą Eurolygoje – Valančiūno interviu: nuo lūkesčių iki mamos cepelinų

Žiūrimiausioje šalies sporto laidoje – išskirtinis interviu su Jonu Valančiūnu. Kuo Jonui svarbi ši nauja pradžia ir kaip su tuo susieti jo mamos cepelinai?
Lietuvos žiūrovams Eurolygą ir šį sezoną transliuos TV3 žiniasklaidos grupė. TV3 parodys visas „Žalgirio“ kovas, o Go3 žiūrovai kviečiami stebėti kiekvienas Eurolygos rungtynes.
Kaip pasakoja žiūrimiausios sporto laidos „GoŽalgiris“ laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Kauno komanda jau nuo sezono pradžios kelia didžiulį ažiotažą. O kur dar kitą savaitę namų rungtynėse laukiamas NBA legendos Shaquille’o O’Nealo apsilankymas!
„Šį sezoną keliausime ir į kitus Eurolygos miestus, kalbinsime įdomiausius su „Žalgiriu“ susijusius žmones – laukia daug išskirtinio turinio ir autentiškų pokalbių. Norisi, kad pašnekovai turėtų erdvės papasakoti daugiau nei spėjame išgirsti trumpuose interviu po rungtynių. O istorijų, jau dabar jaučiu, tikrai netrūks“, – sako A. Žukaitė-Nalivaikienė.
Tokį pažadą sustiprins jau pirmasis interviu, kuriame – prie „Žalgirio“ prisijungęs J. Valančiūnas.
„Paskutinėje praėjusio sezono laidoje Tomas Okmanas į kamerą jam sakė: „Jonai, žinau, kad žiūri. Lauksim tavęs čia.“ O dabar sėdime su Jonu Kaune ir jis juokiasi: „Kaip aš galėjau neišgirsti Tomo?“ Man gražiausia, kiek pats Jonas nori čia būti. Po 14 metų NBA jis yra namie ir šįkart gali pasilikti“, – sako Asta.
Interviu su Jonu metu A. Žukaitė-Nalivaikienė prisimins, kaip jiedu kalbėjosi tada, kai Jonui tebuvo vos 20 metų, ir jo laukė pirmasis NBA sezonas Toronte. Asta prisimins, kad J. Valančiūnas tuomet labai laukė atvažiuojančios mamos, kuri žadėjo jam pagaminti cepelinų!
Šiandien Jono laukia jau kita pradžia, naujoje komandoje. Tad kuo kitoks šios naujos pradžios jausmas? „Mamai arčiau važiuoti padaryti cepelinų“, – juokaus pats J. Valančiūnas.
Laidoje jis ne tik papasakos apie savo lūkesčius sezonui, bet ir už nugaros paliktą NBA bei santykį su kitais žalgiriečiais.
„Smagiausia tai, kad žaisiu Lietuvoje, prieš Lietuvos fanus, o „Žalgiris“ jau patapęs Lietuvos komanda. Taip, yra ir daug kitų stiprių komandų – klubinis krepšinis Lietuvoje klesti, auga, eina į dideles aukštumas. Džiugu, kad man teks paragauti šios duonos“, – sakys laidoje jis.
Tiesa, tai – ne vienintelis intriguojantis pokalbis, kuris šį sezoną laukia laidos žiūrovų.
„Stambule susėdome pokalbiams su Šarūnu Jasikevičiumi ir Ignu Sargiūnu. Su Šaru per penkiolika metų būta visokių interviu. Dabar prieš juos jau nebesijaudinu, bet tai nereiškia, kad žinau, kaip viskas klostysis. Šįkart man pačiai buvo įdomu išgirsti, kiek abejonių būna prieš priimant sprendimus. Ir ką jis daro, kai neveikia nei planas A, nei B, nei C“, – sako A. Žukaitė-Nalivaikienė ir kviečia kiekvienas Eurolygos rungtynes pasitikti kartu.
Pirmąją naujo sezono laidą stebėkite jau šį ketvirtadienį nuo 20.30 val. per TV3, o iškart po to – „Žalgirio“ kova prieš „Crvena Zvezda“.
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