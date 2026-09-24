Eurolygos startas: „Armani“ ir „Hapoel“ naujokai priversti praleisti pirmąsias rungtynes

Paskelbta, kad Garrisonas Mathewsas praleis rungtynes su Belgrado „Partizan“ dėl raumens traumos.
Tuo tarpu „Hapoel“ naujokas Amiras Coffrey taip pat turės palaukti savo debiuto dėl neskelbiamo susižeidimo – jis nežais prieš Roko Jokubaičio atstovaujamą Miuncheno „Bayern“. Pastaroji turės verstis be Nielfo Giffey, Kamaro Baldwino ir Duane‘o Washingtono.
„Partizan“ savo sudėtyje penktadienį neturės Vanja Marinkovičiaus ir Joffrey Lauvergne‘o.
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