Dapkutė Tunise krito prieš 14-metę: lietuvę „pražudė“ dvigubos klaidos

Pirmajame sete lietuvė didesnių vilčių neturėjo – ji nerealizavo vienintelio susikurto „break pointo“ ir pralaimėjo 2 savo padavimų serijas. Antrąjį setą I. Dapkutė pradėjo nuo laimėtos varžovės padavimų serijos, bet jau kitame geime išbarstė persvarą. Vėliau J. Docenko atitrūko nuo lietuvės (2:4), tačiau I. Dapkutė atsitiesė (4:4), kai aštuntajame geime neutralizavo net 3 „break pointus“ iš eilės. Vėliau lygi kova tęsėsi iki dvyliktojo geimo. Jame I. Dapkutė 2 kartus buvo per tašką nuo pratęsimo, bet padarė 2 dvigubas klaidas ir pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.
I. Dapkutė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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