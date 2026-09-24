Sinkevičius apie JAV pokalbius dėl baltarusiškų trąšų: tai – „didžiųjų žaidimas“, Lietuva yra stebėtoja

„Dėl sankcijų (…) trąšoms – jokių iliuzijų neturime, tai yra sankcionuota prekė, („Belaruskalij“ – ELTA) sankcionuota įmonė, sankcijos galioja iki kitų metų vasario. Nepriklausomai nuo skirtingų interpretacijų, (…) nereikia turėti iliuzijų, kad mes čia kažką kalbamės, deramės ir strateguojame, to nėra – sankcijos tebegalioja ir galios, čia (…) kažkokių naujų krypčių mes neinicijuojame, tą galiu atsakingai pasakyti“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
JAV pokalbiai dėl baltarusiškų trąšų
Europinių sankcijų Baltarusijos valstybinei kalio trąšų gamintojai ir kitiems subjektams galiojimas šiuo metu pratęstas iki 2027 m. vasario 28 d.
JAV ankstesnės administracijos įvestas sankcijas Baltarusijai šiemet atšaukė, Minskui paleidus dalį politinių kalinių, nuo to laiko JAV pasiuntinys ne kartą lankėsi Minske.
Tuo metu šią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Vašingtonas rengia didelį susitarimą dėl baltarusiško kalio pirkimo.
„Net ir Ukrainos pusė pakankamai aiškiai pasakė, kad ponas Lukašenka po susitikimų su Amerikos atstovais viską referuoja savo bičiuliui Rusijoje. Klausimas, kieno tai strategija ir ko tuo siekiama. Bet čia jau turbūt didelių (valstybių – ELTA) žaidimas, Lietuva labiau stebėtoja nei veikėja šiame procese, tikrai nenori įsivelti ten, kur nereikėtų įsivelti“, – pridūrė Vyriausybės vadovas.
Taip premjeras kalbėjo liberalui Eugenijui Gentvilui iškėlus klausimą dėl socialdemokratų garbės pirmininko Vytenio Povilo Andriukaičio pasisakymų apie tai, kad dabar iš baltarusiškų grūdų pervežimo per jos uostus uždirba Rusija.
Socialdemokratas kalbėjo, jog Lietuva galėtų atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą per Klaipėdos uostą su sąlyga, kad mainais Baltarusija leis per savo teritoriją į Lietuvą gabenti ukrainietiškus grūdus.
„(Raginama – ELTA) nutraukti sankcijas baltarusiškų trąšų tranzitui per Lietuvą, uždirbti pinigus ir tuos uždirbtus pinigus skirti Ukrainai padėti. Šiuo metu baltarusiškų trąšų tranzitas į Vakarų šalis vyksta per Ust Lugos uostą Rusijoje. (…) Ar jūs, kaip socialdemokratai, kaip dabartinė Vyriausybė, turite informacijos, kad Putinas sutiks atsisakyti savo pinigų už tranzitą, leisti Lukašenkai vežti per Lietuvą, kad Lietuva uždirbtus tranzito pinigus paskirtų Ukrainai. Kas čia per iliuzijos?“ – teigė E. Gentvilas.
Kaip skelbė ELTA, šią savaitę JAV prezidentui paskelbus apie galimus susitarimus su Minsku, Lietuvos politikai teigė, kad šalis apie galimą Vašingtono susitarimą su Minsku šalis informuota nebuvo, tačiau tikino, kad spaudimo dėl tranzito atnaujinimo Lietuva nepatiria.
ES sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė 2022 m. Lietuvos valstybinė įmonė „Lietuvos geležinkeliai“ sutartį dėl trąšų tranzito nutraukė pagal Vyriausybės sprendimą, kuriame teigiama, jog „Belaruskalij“ kelia grėsmę nacionaliniam saugumui – iki tol tranzitas turėjo vykti iki 2023-iųjų pabaigos.