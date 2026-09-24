Vyriausybė ieško būdų atidėti europines direktyvas, didinančias degalų kainas

„Kaip yra žinoma, į kurą – ar tai būtų benzinas, ar dyzelinas – yra įterpiama atsinaujinančių energetinių išteklių kuro dalis, tarkime, į benziną – bioetanolis, į dyzeliną – įvairūs aliejai, rapsų ar palmių pavidalu. Tai yra tam tikros kartos biokurai arba įprasto kuro priedai, kurie išbrangina mūsų kurą“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė premjeras.
„Tai klausimas, (…) bet galbūt bus galima arba suspenduoti tam tikrus dalykus, kuriuos mes esame padarę, arba nukelti juos į ateitį. Yra atitinkamos (ES – ELTA) direktyvos, RED III direktyva, kas yra „Renewable Energy Directive“, mes ją jau lyg ir priėmėme, ji startuotų“, – pridūrė jis.
Vyriausybės vadovo teigimu, galimybę „suspenduoti“ tokių direktyvų taikymą vertina Energetikos ministerija.
Jis taip pat pažymėjo, kad Vyriausybė sieks laikinai stabdyti kitais metais užprogramuotą kintamosios akcizo dalies, vadinamosios CO2 dedamosios, augimą, tai bus numatyta valstybės biudžete.
„Neišvengiamai turėsime numatyti ir numatysime, tiktai klausimas, kokia apimtimi – pilna ar daline“, – tikino M. Sinkevičius.
Pasaulinėse rinkose toliau laikantis aukštoms naftos kainoms, dėl to išaugus degalų kaštams ir Lietuvoje, politikai ragina imtis priemonių ir mažinti akcizus.
Visgi premjeras jau sakė, kad dyzelino akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 mln. eurų per mėnesį, tai būtų labai brangi biudžetui priemonė.
Finansų ministras anksčiau teigė, kad kitąmet Vyriausybės programoje numatytas akcizo didinimo lėtinimas bus įgyvendintas.