Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė ieško būdų atidėti europines direktyvas, didinančias degalų kainas

2026-09-24 13:48 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 13:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ieškoma būdų pristabdyti arba atidėti europinių direktyvų, nustatančių atsinaujinančių išteklių dalį degaluose ir taip didinančių kuro kainas, taikymą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius.

Mindaugas Sinkevičius. Seimas tvirtina XXI Vyriausybės programą (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
GALERIJA (11)

Ieškoma būdų pristabdyti arba atidėti europinių direktyvų, nustatančių atsinaujinančių išteklių dalį degaluose ir taip didinančių kuro kainas, taikymą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius.

REKLAMA
2

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

„Kaip yra žinoma, į kurą – ar tai būtų benzinas, ar dyzelinas – yra įterpiama atsinaujinančių energetinių išteklių kuro dalis, tarkime, į benziną – bioetanolis, į dyzeliną – įvairūs aliejai, rapsų ar palmių pavidalu. Tai yra tam tikros kartos biokurai arba įprasto kuro priedai, kurie išbrangina mūsų kurą“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė premjeras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai klausimas, (…) bet galbūt bus galima arba suspenduoti tam tikrus dalykus, kuriuos mes esame padarę, arba nukelti juos į ateitį. Yra atitinkamos (ES – ELTA) direktyvos, RED III direktyva, kas yra „Renewable Energy Directive“, mes ją jau lyg ir priėmėme, ji startuotų“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Vyriausybės vadovo teigimu, galimybę „suspenduoti“ tokių direktyvų taikymą vertina Energetikos ministerija.

REKLAMA

Jis taip pat pažymėjo, kad Vyriausybė sieks laikinai stabdyti kitais metais užprogramuotą kintamosios akcizo dalies, vadinamosios CO2 dedamosios, augimą, tai bus numatyta valstybės biudžete.

„Neišvengiamai turėsime numatyti ir numatysime, tiktai klausimas, kokia apimtimi – pilna ar daline“, – tikino M. Sinkevičius.

Pasaulinėse rinkose toliau laikantis aukštoms naftos kainoms, dėl to išaugus degalų kaštams ir Lietuvoje, politikai ragina imtis priemonių ir mažinti akcizus.

Visgi premjeras jau sakė, kad dyzelino akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 mln. eurų per mėnesį, tai būtų labai brangi biudžetui priemonė.

Finansų ministras anksčiau teigė, kad kitąmet Vyriausybės programoje numatytas akcizo didinimo lėtinimas bus įgyvendintas.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų