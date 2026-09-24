Premjeras kitą savaitę susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Rutte

„Į Belgiją vyksiu, susitiksiu su NATO generaliniu sekretoriumi ponu Rutte. Planuojamas susitikimas su parlamento vadove, su dviem eurokomisarais: Valdžiu Dombrovskiu ir Andriumi Kubiliumi. Su europarlamentine socialdemokratų frakcija, pristatysiu mūsų pirmininkavimo prioritetus. Tokie politiniai susitikimai planuojami“, – žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
Artimiausiu metu premjeras taip pat planuoja lankytis Lenkijoje. Pasak Vyriausybės vadovo, ten jis ketina susitikti su šios valstybės premjeru Donaldu Tusku bei Norvegijos premjeru Jonu Gahru Store.
„Ateityje – Varšuvos saugumo forumas. Ten turėtų būti ponas Tuskas, Norvegijos premjeras, su jais bus dvišaliai susitikimai“, – dėstė jis.
Varšuvos saugumo forumas numatytas spalio 12–13 dienomis.
Tuo metu kalbėdamas apie planuojamą vizitą į Vokietiją, M. Sinkevičius tikino ketinantis susitikti su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu.
„Pagal pirminį ir vis dar galiojantį susitarimą – susitikimas su Vokietijos federaliniu kancleriu“, – sakė jis.
Kaip skelbė ELTA, pirmojo užsienio vizito M. Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies Vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu Edgaru Rinkevičiumi.
Taip pat M. Sinkevičius lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku Kristenu Michalu.
Rugsėjį Vyriausybės vadovas lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su šios valstybės ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu,
Kaip skelbė ELTA, liepos viduryje patvirtinus XXI Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjeras M. Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
M. Sinkevičiaus vadovaujamą Vyriausybę suformavo Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.