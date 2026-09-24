Premjeras pasitiki Kaunu: tikisi, kad jis atsiprašys visuomenės

„Kol kas pasitikėjimas nėra susvyravęs, vertinu ministro darbą. Manau, kad šita situacija yra tikrai nemaloni ir man, ir ministrui, tikiuosi, kad išvados bus padarytos“, – žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
„Visuomenės reikia atsiprašyti, tikiuosi, kad ministras tą sugebės padaryti grįžęs“, – akcentavo jis.
Pasak Vyriausybės vadovo, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau, jo vertinimu, tokie vakarėliai galėtų būti rengiami už gerokai mažesnę lėšų sumą.
„Natūralu, kad įvairiuose kolektyvuose (...) vyksta kolektyvų sambūriai, susitikimai, vakaronės, šventės, turbūt galima įvairiai pavadinti. Matyt, kad komandai, darbuotojams dėmesį galime ir turbūt verta, nes tai gali padidinti motyvaciją, susitelkimą. Bet visą laiką, kalbant apie viešąjį sektorių, iš mokesčių mokėtojų išlaikomas institucijas klausimas yra tik kaina“, – dėstė M. Sinkevičius.
„Iš principo renginių organizavimas kolektyvui yra turbūt geras dalykas, bet, manau, kad dėmesį galime demonstruoti renginiais, kurie galėtų kainuoti arba gerokai mažiau, arba išvis (...)“, – pabrėžė jis.
Kaina nustebino
Be to, ministras pirmininkas neslepia, kad tokia vakarėlio kaina jį nustebino.
„Reikia, kad ministras dirbtų, bet iš klaidų darytų išvadas. Manau, kad pats ministras, noriu taip tikėti, neorganizuoja, programos nesudarinėja ir šventės sąmata, matyt, kanclerio klausimas. Jis nepakomentavo, ar ta viešai aptariama išlaidų suma jo paties nenustebino, nes mane nustebino“, – kalbėjo politikas.
Premjeras tikina, kad pirminė R. Kauno reakcija į šią situaciją nebuvo taikli.
„Vakar vakare kalbėjau, grįžus neišvengiamai teks susitikti ir pasikalbėti apie šią situaciją. Norėjau, kad pateiktų duomenis apie realiąsias išlaidas, bet jie turbūt jau aprašyti viešai. Vakar buvo gal vienokie vertinimai, ne visai taiklus komentavimas“, – sakė M. Sinkevičius.
„Šiandien, manau, kad nuotaika ir nusiteikimas visai kitoks. Manau, kad ministras suprato, kad toks renginys geopolitinių įtampų laikotarpiu už tokią sumą nebuvo tinkamas“, – pridūrė jis.
Suma – beveik 48 tūkst. eurų
Apie tai, kad KAM darbuotojams skirtas renginys kainavo beveik 48 tūkst. eurų, pranešė naujienų portalas lrytas.lt bei Lietuvos ryto TV.
Pradinėje sąmatoje nurodoma, kad vietos nuoma atsiėjo 5,1 tūkst. eurų, maitinimo paslaugos – 12 tūkst. eurų, moderatoriaus paslaugos – 1,5 tūkst. eurų, „Baltos varnos“ – 1452 eurus, Donatas Montvydas – 7865 eurus, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymas – 2178 eurus.
Tiesa, pradinę sąmatą (iš viso – 50 364 eurai) sumažinti paragino ministerijos Biudžeto ir finansų departamentas. Galutinė renginio sąmata buvo 47 559 eurai, iš jų 44 994 eurai buvo apmokėti KAM lėšomis, likusi dalis – pačių renginio dalyvių lėšomis.
Savo ruožtu ministerija nurodė, kad renginyje dalyvavo apie 200 KAM ir Bendrųjų reikalų departamento darbuotojų.
Krašto apsaugos ministro paaiškinimų šiuo klausimu jau pareikalavo premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda skeptiškai vertino sprendimą surengti beveik 48 tūkst. eurų kainavusią šventę KAM darbuotojams. Pasak jo, tai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.
Vis dėlto KAM vadovas R. Kaunas atmetė viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką ir sakė, jog nereikėtų apsimetinėti, kad „valstybės tarnyboje dirba robotai, o ne žmonės“. Tiesa, ministras patikino vertinsiantis, ar šiam renginiui skiriamų lėšų suma buvo pasirinkta objektyviai.
Reaguodamas į šalies vadovo kritiką, R. Kaunas priminė diskusijas apie prezidentui skirtą lėktuvą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.