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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apie prabangų KAM renginį: kaina „privertė pakelti antakius“

2026-09-24 12:27 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Ona Šniukštaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
2026-09-24 12:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trečiadienį žiniasklaidai paviešinus informaciją apie beveik 48 tūkst. eurų kainavusią renginį, skirtą Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams, Seimo nariams kilo klausimų. Tiesa, ketvirtadienį Seime vykusioje Vyriausybės valandoje ministras R. Kaunas nedalyvavo.

Parlamentarai kėlė klausimus dėl KAM darbuotojų šventės (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (11)

Trečiadienį žiniasklaidai paviešinus informaciją apie beveik 48 tūkst. eurų kainavusią renginį, skirtą Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams, Seimo nariams kilo klausimų. Tiesa, ketvirtadienį Seime vykusioje Vyriausybės valandoje ministras R. Kaunas nedalyvavo.

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Konservatorius Jurgis Razma apie KAM darbuotojų šventę uždavė klausimą ministrui pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

Sinkevičius: kaina „privertė pakelti antakius“

Parlamentaras Jurgis Razma klausė, premjeras Mindaugas Sinkevičius dalyvavo KAM darbuotojų šventėje.

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Premjeras tikino, kad renginyje neteko dalyvauti ir į jį kviečiamas nebuvo.

„Nėra ir laiko – po darbo reikia keliauti į Jonavą, lankyti šeimą“, – kalbėjo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

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Taip pat parlamentaras klausė, kurias iš išlaidų laikė netinkamomis finansuoti iš mokesčių mokėtojų pinigų ir kaip situacija turėtų būti sprendžiama.

„Gal iniciatyva gera, bet kaina tikrai privertė pakelti antakius ir nors buvo kolektyvo prisidėjimas, bet likusi dalis pakankamai reikšminga ir šitame visame fone požiūrio, kad reikia gynybą laikyti prioritetu valstybės išlaidų prasme, matyt, kad nepadės visuomenės įtikinti, o kaip tik sukels papildomų klausimų“, – Seime kalbėjo premjeras.

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Ministras pirmininkas taip pat pažymėjo, kad turėtų būti atsiprašyta.

„Kalbėjau su ministru. Jis, žinoma, apgailestauja dėl to fakto, kad kad sąmatos klausimai, matyt, nebuvo tinkamai įvertinti ir, matyt, išvados neabejotinai bus padarytos. Neabejoju, kad kad ir visuomenės turbūt derėtų atsiprašyt, kad taip įvyko“, – atsakė M. Sinkevičius.

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FOTOGALERIJA. Seimas, Vyriausybė, politikai

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Žiniasklaida: ministerijos darbuotojams skirtas renginys kainavo beveik 48 tūkst. eurų

KAM darbuotojams skirtas renginys kainavo beveik 48 tūkst. eurų, skelbia naujienų portalas lrytas.lt bei Lietuvos ryto TV.  

Pradinėje sąmatoje, su kuria susipažino Lrytas, nurodoma, kad vietos nuoma atsiėjo 5,1 tūkst. eurų, maitinimo paslaugos – 12 tūkst. eurų, moderatoriaus paslaugos – 1,5 tūkst. eurų, vieno muzikos atlikėjo paslaugos (Baltos varnos) – 1452 eurus, antro (Donatas Montvydas) – 7865 eurus, iliuzionisto (Antonas Lavrentjevas) pasirodymas – 2178 eurus. Dar per 1,8 tūkst. eurų kainavo techninio įrengimo paslaugos, per 4,3 tūkst. eurų – renginio įgarsinimo, apšvietimo nuomos ir techninio aptarnavimo paslaugos, per 3,5 tūkst. eurų – scenos su stogu nuoma ir jos aptarnavimo paslaugos, per 5,6 tūkst. eurų – renginio organizavimo, koordinavimo ir programos sukūrimo paslaugos. Į jas įėjo kaštai, kurių reikėjo renginio asistentams, fotosienelės įrengimui, didžėjui ir t.t.

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Dar 4,5 tūkst. eurų nurodyta prie nenumatytų išlaidų ir 400 eurų skirta suvenyrams. Be to, patys darbuotojai papildomai turėjo susimokėti po 15 eurų, už kuriuos gavo po du vienetus alkoholinių gėrimų.

Tiesa, pradinę sąmatą (viso – 50 364 eurai) sumažinti paragino ministerijos Biudžeto ir finansų departamentas. Galutinė renginio sąmata buvo 47 559 eurai, iš jų 44 994 eurai buvo apmokėti KAM lėšomis, likę – pačių renginio dalyvių lėšomis.

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Savo ruožtu ministerija nurodė, kad renginyje dalyvavo apie 200 KAM ir Bendrųjų reikalų departamento darbuotojų.

„Rugsėjo 10 d. Bokšto skvero erdvėje vyko Krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtas renginys „KAM bendruomenės susitikimas“. Jis organizuojamas siekiant stiprinti ministerijos darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Krašto apsaugos ministerijos veikla apima daug skirtingų sričių, o darbuotojai kasdien sprendžia sudėtingus, glaudaus koordinavimo reikalaujančius klausimus, todėl galimybė skirtingų padalinių darbuotojams susitikti neformalioje aplinkoje, geriau pažinti kolegas ir užmegzti tiesioginius ryšius prisideda prie sklandesnio bendradarbiavimo bei produktyvesnio užduočių įgyvendinimo. Tokie susitikimai taip pat stiprina darbuotojų įsitraukimą, organizacinę kultūrą ir bendrystę. Tai yra vienintelis tokio pobūdžio KAM darbuotojams skirtas renginys per metus“, – atsakyme portalui nurodė KAM.

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XXL
XXL
2026-09-24 12:33
Sinkevičiau, nesistebėk, juk antakių nekilnojai kaip pats būdamas meru mokesčių mokėtojų pinigus taškei į dešinę ir į kairę. Matyt ir šis atvejis bus išteisintas.
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Anokia naujiena:
Anokia naujiena:
2026-09-24 12:52
Pernai du autobusai KAM'o "piligrimų" už valdiškus vyko į Romą. Ir -ką? Ir šiuokart ratilai sodžiaukoj nurims
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Cou
Cou
2026-09-24 12:56
Kauna lauk i Kauna, gana gert už svetimus
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