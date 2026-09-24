Kaunas prabilo apie įtampą Krašto apsaugos ministerijoje: „Vien botagu žmonių nepaskatinsime“

Apie tai R. Kaunas ketvirtadienį pranešė savo „Facebook“ paskyroje.
Pasak ministro, Krašto apsaugos ministerijos darbuotojams keliami aukšti reikalavimai, todėl svarbu užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir darbuotojų motyvaciją.
„Krašto apsaugos ministerijoje dirba žmonės, iš kurių reikalaujame efektyvumo, greičio ir pastangų įgyvendinant keliamus tikslus. Ne ministras rengia sutarčių tekstus, derasi, vykdo pirkimus, keičia procedūras ir teisės aktus, diegia naujus sprendimus bei įgyvendina reikalavimus“, – rašė R. Kaunas.
Jis pabrėžė, kad kasdienius darbus atlieka ministerijos darbuotojai, o politinė vadovybė turi jiems padėti, suteikti reikiamą paramą ir imtis lyderystės.
„Visgi politikai keičiasi, o žmonės lieka dirbti toliau“, – pažymėjo ministras.
Prabilo apie susiskaldymą ministerijoje
R. Kaunas teigė, kad pradėjęs vadovauti Krašto apsaugos ministerijai susidūrė su įtempta atmosfera ir darbuotojų susiskaldymu.
Pasak jo, skirtingi ministerijos departamentai neretai labiau rūpinasi savo interesų gynimu, o ne bendrų sprendimų paieška.
„Ministeriją radau susiskaldžiusią, įsitempusią. Skirtingi departamentai neretai užsiima savigyna, o ne greitesnių sprendimų paieška. Apie tai kalbėjo ir politikai. Kalbu ne apie ministrus, viceministrus, kanclerius ar patarėjus – kalbu apie kelis šimtus sistemos darbuotojų“, – teigė R. Kaunas.
Ministro įsitikinimu, ministerijos tikslus galima pasiekti tik turint motyvuotą komandą, kurios nariai gebėtų dirbti kartu, o ne apsiribotų vien savo departamento atsakomybėmis.
Jis taip pat pabrėžė, kad darbuotojams būtina užtikrinti šiuolaikiškas darbo sąlygas, motyvacinę aplinką ir bendruomeniškumo jausmą.
„Esu įsitikinęs, kad vien botagu žmonių nepaskatinsime“, – rašė ministras.
Pavedė peržiūrėti renginio sąmatą
Vis dėlto R. Kaunas pripažino, kad organizuojant ministerijos bendruomenės renginį galėjo būti padaryta klaidų.
Ministro teigimu, dabartinė situacija ir visuomenės susirūpinimas įpareigoja atidžiau įvertinti tokiems renginiams skiriamas lėšas.
„Visgi suprantu ir laikmetį, ir įtampą, ir politinio sezono momentą. Matyt, ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir įvertinta organizuojant bendruomenės renginį. Pastabas jau išreiškiau komandai“, – pripažino R. Kaunas.
Nors ministras laikosi pozicijos, kad ministerijos darbuotojai turi teisę į bendruomenės renginius, jis pavedė iš naujo įvertinti planuojamas išlaidas.
„Nors laikausi nuomonės, kad Krašto apsaugos ministerijos bendruomenė turi teisę į savo renginį, kaip ir bet kuri kita šiuolaikinė vakarietiška institucija, jau pavedžiau komandai peržiūrėti sąmatą, įvertinti sumas ir pateikti man duomenis“, – nurodė jis.
Pasak R. Kauno, gavus duomenis bus sprendžiama, ar renginiui numatytos išlaidos nėra per didelės, atsižvelgiant į dabartinę situaciją ir visuomenės susirūpinimą.
Žada griežtesnę tvarką
Ministras tikino, kad jo tikslas nėra įbauginti ar nubausti ministerijos darbuotojus. Anot jo, svarbiausia užtikrinti, kad darbuotojų skatinimo priemonės atitiktų visuomenės keliamus standartus.
„Nors tai nėra administracijos ar vadovybės, kuri keičiasi kas kelerius metus, asmeninė šventė, turime girdėti visuomenę ir išlaikyti balansą“, – pabrėžė R. Kaunas.
Jis taip pat pranešė, kad ministerijoje bus peržiūrėtos darbuotojų skatinimo priemonėms skiriamos sumos, nustatyti išlaidų limitai ir griežtesnės vidinės taisyklės.
Kartu ministras žada tęsti ministerijos darbo efektyvinimą – diegti skaitmenizacijos sprendimus, stiprinti projektinį ir rizikos valdymą bei darbuotojų motyvavimo sistemą.
„Man svarbu, kad ministerijos žmonės, kurie liks dirbti dar daug metų, dirbtų susitelkę, kartu vardan bendro tikslo, o ne kiekvienas žiūrėtų tik savo poreikių. Man svarbu, kad ministerija taptų patraukliu darbdaviu ir gebėtų konkuruoti dėl talentų“, – rašė R. Kaunas.
Ministras savo įrašą užbaigė pažadu peržiūrėti išlaidas ir nustatyti griežtesnes darbuotojų skatinimo priemonių taikymo taisykles.
„Peržiūrėsime sumas, nustatysime limitus ir griežtesnes vidines tvarkas dėl skatinimo priemonių, nepamiršdami, kad kasdienį darbą visgi atlieka žmonės“, – teigė jis.
Kaunas apie KAM darbuotojams surengtą šventę: tai yra visiškai normalu
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ministerijos darbuotojams surengta bendruomenės šventė yra įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žada įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes.
„Kadangi aš nedalyvavau tiesioginiame (planavimo – BNS) procese, mes pasižiūrėsime, ar viskas yra tikrai objektyvu “, – LRT laidoje „Dienos tema“ trečiadienį sakė ministras.
„Galima įvertinti įvairias aplinkybes ir dėl jų diskutuoti, bet pats principas bendruomenės šventės yra normalu ir jos turi būti didelėse bendruomenėse. Krašto apsaugos ministerijoje dirba beveik 400 žmonių, (...) tai suteikia galimybę mums vieningai siekti bendro tikslo, turėti geresnius santykius, greičiau orientuotis į tikslus, tai yra visiškai normalus procesas“, – kalbėjo jis.
Apie ministerijos surengtą vakarėlį už beveik 48 tūkst. eurų trečiadienį paskelbė naujienų portalas „Lrytas“ ir „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Reporteris“.
Ministerijos darbuotojams skirtas renginys „KAM bendruomenės susitikimas“ rugsėjo 10 dieną vyko Vilniaus Bokšto skvere, jame dalyvavo apie 200 žmonių.
R. Kaunas patvirtino taip pat dalyvavęs šioje šventėje.
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