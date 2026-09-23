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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po paviešintos KAM vakarėlio sumos ir sulauktos kritikos – pirmoji Kauno reakcija: štai ką pareiškė

2026-09-23 21:20 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-23 21:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atmeta viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką dėl ministerijos darbuotojams surengtos beveik 48 tūkst. eurų kainavusios šventės. Vis tik, jis tikina, kad bus vertinama, ar objektyviai pasirinkta šiam renginiui skiriamų lėšų suma.

Rūdninkų karinis poligonas (BNS nuotr.)
GALERIJA (23)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atmeta viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką dėl ministerijos darbuotojams surengtos beveik 48 tūkst. eurų kainavusios šventės. Vis tik, jis tikina, kad bus vertinama, ar objektyviai pasirinkta šiam renginiui skiriamų lėšų suma.

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„Taip, aš tame vakarėlyje, bendruomenės susitikime buvau. (...) Nustokime apsimetinėti, kad ministerijoje dirba ne žmonės, kad valstybės tarnyboje dirba robotai, o ne žmonės. Mes norime pritraukti iš privataus sektoriaus gerus specialistus, norime suteikti jiems pačias geriausias darbo sąlygas ir tuo pačiu sau tarsi šaudome į koją, peikiame save už tai, kad bendruomenei sudaromos galimybės turėti bendruomenės šventę, kas yra visiškai normalu bet kurioje organizacijoje“, – trečiadienį LRT televizijai teigė R. Kaunas. 

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FOTOGALERIJA. Robertas Kaunas susitiko su G. Nausėda

„Pasižiūrėsime, ar viskas yra tikrai objektyvu. Galima įvertinti įvairias aplinkybes ir ties jomis diskutuoti. Bet pats principas, kad bendruomenės šventės yra normalu ir jos turi būti didelėse bendruomenėse (...). Tai suteikia galimybę mums vieningai siekti bendro tikslo, turėti geresnius santykius, greičiau orientuotis į tikslus. Tai yra visiškai normalus procesas“, – akcentavo jis.

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Sureagavo Nausėda 

Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda skeptiškai vertina sprendimą surengti beveik 48 tūkst. eurų kainavusią šventę KAM darbuotojams. Pasak jo, tai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.

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Tuo metu reaguodamas į tokią šalies vadovo kritiką, ministras priminė kylančias diskusijas dėl naujo valstybės vadovams skirto orlaivio įsigijimo. 

„Įvairiai galima interpretuoti. Mes kartais šnekame, kad būtų gerai turėti prezidentinį lėktuvą, tarsi patogiau tada būtų galima skraidinti. (…) Bet jis yra labai brangus, tai tokia diskusija“, – sakė R. Kaunas. 

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Krašto apsaugos ministro paaiškinimų šiuo klausimu jau pareikalavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. 

Apie tai, kad KAM darbuotojams skirtas renginys kainavo beveik 48 tūkst. eurų, pranešė naujienų portalas lrytas.lt bei Lietuvos ryto TV.  

Pradinėje sąmatoje nurodoma, kad vietos nuoma atsiėjo 5,1 tūkst. eurų, maitinimo paslaugos – 12 tūkst. eurų, moderatoriaus paslaugos – 1,5 tūkst. eurų, „Baltos varnos“ – 1452 eurus, Donatas Montvydas – 7865 eurus, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymas – 2178 eurus.

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Tiesa, pradinę sąmatą (viso – 50 364 eurai) sumažinti paragino ministerijos Biudžeto ir finansų departamentas. Galutinė renginio sąmata buvo 47 559 eurai, iš jų 44 994 eurai buvo apmokėti KAM lėšomis, likę – pačių renginio dalyvių lėšomis.

Savo ruožtu ministerija nurodė, kad renginyje dalyvavo apie 200 KAM ir Bendrųjų reikalų departamento darbuotojų.

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Kam dabar rūpi ką jis ten peza
Kam dabar rūpi ką jis ten peza
2026-09-23 21:31
Niekingas padaras tas LSDP KAM ministrėlis Kaunas.
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Mokesčius mokama baliams
Mokesčius mokama baliams
2026-09-23 21:59
VMI yra didžiulis biudžetinis, represinis aparatas,kuris smaugia verslą ir žmones,kad jie laiku ir teisingai sumokėtų mokesčius,klaidų negalima daryti. Pasirodo,kad tuos ,sunkiai uždirbtus pinigus,prabaliavoja prezidentas,seimas ir ministerijos. Žmonių sumokėtus mokesčius biudžetininkai naudoja baliams. Biudžetininkai balius turėtų daryti iš savo pinigų,čia net reprezentacijai negalima priskirti išlaidų.
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Pp
Pp
2026-09-23 23:04
Nesvarbu kur link nusuka savo kalba KAM Kaunas.. Svaistomi mokesciu moketoju pinigai. Ka nuspres Nauseda. ?
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