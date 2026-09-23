JAV gynybos technologijų bendrovė planuoja Lietuvoje steigti padalinį: Kaunas pasirašė deklaraciją

„Match Industries“ kuria droninius pajėgumus, žvalgybinius pajėgumus. Sieksime, kad būtų organizuota droninių sistemų gamyba Lietuvoje, kurios jau išbandytos būtų Ukrainoje realiomis karo sąlygomis. Lietuvos geografinė padėtis, artumas Ukrainai bei narystė NATO ir Europos Sąjungoje sudaro palankias sąlygas plėtoti pažangių JAV gynybos technologijų gamybą arčiau Ukrainos ir stiprinti viso regiono gynybos pramonės pajėgumus“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
Teigiama, kad „Mach Industries“ padalinio įsteigimas Lietuvoje atvertų galimybes šaliai tapti svarbia JAV gynybos technologijų gamybos ir tiekimo grandinės dalimi Europoje.
„Lietuva supranta, kad stipriam atgrasymui užtikrinti reikia tiek pažangių technologijų, tiek masinio jų gamybos pajėgumo. Ši deklaracija sukuria pagrindą tyrinėti, kaip galime kartu sukurti šiuos pajėgumus ir sustiprinti gynybos pramonės bazę visame NATO aljanse“, – sakė „Mach Industries“ įkūrėjas ir vadovas E. Thorntonas.
Viešėdamas JAV, ministras R. Kaunas taip pat susitiko su „Northrop Grumman“, „Lockheed Martin“ „Palantir“ bei „Epirus Inc.“ atstovais. Pastarąją bendrovę ir jos mikrobangų technologija grįstus dronų neutralizavimo sprendimus ministras pakvietė pristatyti Lietuvoje jau kitais metais.
KAM duomenimis, per pastaruosius trejus metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 mlrd. eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse.
Lietuva iš amerikiečių perka prieštankines raketų sistemas „Javelin“, šarvuotuosius visureigius JLTV, sraigtasparnius „Black Hawk“, raketines artilerijos sistemas „Himars“, AMRAAM raketas, skirtas vidutinio nuotolio oro gynybos sistemoms NASAMS ir kt.
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