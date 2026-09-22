Trumpas ragina visas šalis palikti Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą

„Jungtinės Valstijos taip pat prieštarauja nekontroliuojamai institucijai, vadinamai Tarptautiniu Baudžiamuoju Teismu“, – Jungtinėse Tautose pareiškė D. Trumpas.
„Raginu visas TBT nares nedelsiant oficialiai pasitraukti iš šios savavališkai veikiančios institucijos“, – pridūrė jis.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio yra pažadėjęs išardyti TBT „plyta po plytos“, pavadindamas šį teismą „netoleruotina grėsme JAV suverenitetui“.
TBT teisia asmenis už sunkiausius pasaulyje nusikaltimus.
Vašingtonas įvedė virtinę sankcijų TBT pareigūnams, pasipiktinęs teismo išduotu artimo JAV sąjungininko Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu arešto orderiu.
Antradienį D. Trumpas teigė, kad Vašingtonas „niekada neleis, kad JAV kariškiai ar kas nors kitas būtų tiriami ar teisiami parodomuosiuose antiamerikietiško tribunolo, kuris neturi jokios jurisdikcijos mūsų atžvilgiu, procesuose“.
Jungtinės Valstijos nėra TBT narės ir niekada neratifikavo teismo steigiamojo Romos statuto. Izraelis, Rusija ir Kinija taip pat nėra šio teismo narės.
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