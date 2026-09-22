JAV, Danija ir Grenlandija pasirašė susitarimą dėl Arkties salos saugumo

Susitarimą pasirašė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen ir Danijos administruojamos salos lyderis Jensas-Frederikas Nielsenas.
D. Trumpas savo kalboje pareiškė, kad JAV Grenlandijoje planuoja įrengti dvi naujas dideles karines bazes.
Visų trijų šalių vyriausybės vos prieš kelias dienas paskelbė apie netikėtą proveržį ginče dėl salos. D. Trumpas ne kartą grasino prijungti Grenlandiją prie JAV.
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