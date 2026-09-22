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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV, Danija ir Grenlandija pasirašė susitarimą dėl Arkties salos saugumo

2026-09-22 19:14 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 19:14
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Jungtinės Valstijos, Danija ir Grenlandija Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke pasirašė susitarimą dėl šios Arkties teritorijos saugumo.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen ir Grenlandijos premjeras Jensas-Frederikas Nielsenas EPA

Jungtinės Valstijos, Danija ir Grenlandija Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke pasirašė susitarimą dėl šios Arkties teritorijos saugumo.

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Susitarimą pasirašė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen ir Danijos administruojamos salos lyderis Jensas-Frederikas Nielsenas.

D. Trumpas savo kalboje pareiškė, kad JAV Grenlandijoje planuoja įrengti dvi naujas dideles karines bazes.

Visų trijų šalių vyriausybės vos prieš kelias dienas paskelbė apie netikėtą proveržį ginče dėl salos. D. Trumpas ne kartą grasino prijungti Grenlandiją prie JAV.

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