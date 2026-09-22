Dovana vaikui – vis didesnis iššūkis: Z kartos lūkesčius keičia socialiniai tinklai

Didėjanti nuomonės formuotojų įtaka
Anot Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studijų programos „Verslo administravimas“ komiteto vadovės docentės dr. Kristinos Zikienės, tyrimai rodo, kad Z kartos ir vyresnių kartų dovanų pasirinkimo įpročiai skiriasi, tačiau elgsenai didžiausią poveikį daro gyvenimo etapas, pajamos bei kultūrinis kontekstas.
Ryškiausias skirtumas susijęs su dovanų paieškos ir pirkimo procesu – Z karta gerokai aktyviau naudojasi skaitmeniniais kanalais ir socialiniais tinklais, kurie tampa įkvėpimo bei informacijos šaltiniu.
„Jaunesnių kartų vartotojai taip pat labiau vertina autentiškumą, tvarumą, prekių ženklų socialinę atsakomybę, išskirtinumą bei dovanos patirtinę ir simbolinę vertę. Tuo metu vyresnės kartos dažniau orientuojasi į kokybę, praktiškumą, produkto kilmę ir patikimą ar gerai žinomą prekių ženklą. Jei vyresnės kartos labiau vertina praktiškas, funkcines dovanas, tai Z karta – prasmingas, personalizuotas, patirtį kuriančias dovanas“, – mano K. Zikienė.
Jos teigimu, prie jaunimo lūkesčių formavimo neabejotinai prisideda ir socialinių tinklų reklama, nuomonės formuotojai, kurie demonstruodami produktus ir savo gyvenimo būdą kartu kuria tam tikrus vartojimo standartus.
K. Zikienės teigimu, jaunesni žmonės selektyviau vertina materialius daiktus ir daugiau reikšmės teikia patirčiai, prasmei, autentiškumui bei tvarumui, o ne pačiam daiktų kiekiui – nori mažiau nereikalingų ir jiems prasmės neturinčių daiktų.
„Brangi dovana gali suteikti daug džiaugsmo, jeigu ji kartu yra taikliai parinkta ir reikšminga konkrečiam žmogui, tačiau aukšta kaina negali kompensuoti asmeniškumo stokos“, – pažymi ekspertė.
Iš tėvų tikisi paramos perkant būstą
Jei vyresni žmonės dovaną neretai supranta kaip rūpesčio ar meilės išraišką, jaunesni gali labiau vertinti ne pačią dovaną, bet tai, kiek ji atitinka jų poreikius ir pasirinkimus. Tokie skirtumai ypač išryškėja kalbant apie tėvų ir suaugusių vaikų santykius.
Kaip pasakoja psichologas, prof. dr. Gediminas Navaitis, neseniai atlikti tyrimai parodė, kad jauni žmonės iš tėvų dažniausiai tikisi tikslingos materialinės dovanos, pavyzdžiui, prisidedant prie būsto įsigijimo ar anūkų auginimo.
„Panašus ir tyrimas atliktas Italijoje, kuris parodė, kad iki 40 proc. jaunų šeimų tėvai apmoka pirmąjį įnašą už būstą. Taip dar kartą primena - šeimoje skirtingos kartos palaiko vieną kitą. Jeigu jaunesniame amžiuje tėvai palaiko vaikus, taip pat tikimasi, kad vyresniame amžiuje vaikai rūpinsis savo tėvais ir teiks jiems materialinę pagalbą“, – sako G. Navaitis.
Tokie lūkesčiai šeimose per daugelį metų jau yra susiformavę ir tapę norma, tačiau ar tėvai visada supranta vaikus, kai reikia įteikti dovaną, pavyzdžiui, gimtadienio proga? Pasak psichologo, tuomet gali kilti ir nesusipratimų.
„Dovana dažnai yra simbolis, tačiau tuo pačiu gali būti ir priekaišto priežastis. Jeigu, sakysime, moksleiviui ar studentui padovanosiu anglų kalbos vadovėlį ir žodyną – tai lyg ir naudingas dalykas, bet kartu gali būti ir netiesioginis priekaištas, kad per mažai mokaisi. Todėl svarbu ne tik tai, ką mes dovanojame, bet ir kokią žinutę ta dovana perduoda“, – atkreipia dėmesį G. Navaitis.
Vis dėlto nėra vienos taisyklės, kokia dovana galėtų būti tinkamiausia. Tam tikrais atvejais pinigai gali būti praktiškesnis pasirinkimas, pavyzdžiui, jaunavedžiams, kuriems buities dovanos nebūtinai yra reikalingos. Tačiau ir piniginė dovana neturėtų būti vertinama vien kaip suma – svarbu atsižvelgti į dovanotojo norą parodyti savo jausmus bei pastangas.
Jaunimas nori aktyvesnių pramogų
Prekybininkai taip pat stebi skirtumus tarp Z kartos bei vyresnių žmonių pasirinkimų ieškant dovanos. Pasak „Dovanų sala“ vadovo Vainiaus Žalimo, jaunesni žmonės dažniau renkasi įvairias patirtis, pramogas, galimybę išbandyti kažką naujo, o vyresni dažniau atsižvelgia į praktiškumą ir tai, ar dovana bus lengvai panaudojama.
„Tačiau matome, kad patirtys tampa vis populiaresnės tarp įvairaus amžiaus žmonių. Tarp tokių dovanų populiarūs kartingai, pasivažinėjimai keturračiais, vandens ir batutų parkai bei įvairios aktyvios pramogos“, – teigia V. Žalimas.
Visgi vyresnių klientų pasirinkimuose dažniau pastebimas noras ieškoti ramesnių patirčių, pavyzdžiui, įvairių poilsinių dovanų kuponų ar apsilankymų SPA.
Dėl to įprastai skiriasi ir pinigų suma, kurią yra pasiruošę skirti dovanai skirtingų kartų klientai, pastebi V. Žalimas.
„Jaunesnių klientų dovanų biudžetas dažniausiai yra mažesnis. Dažniausiai matome apie 20–50 eurų siekiantį pasirinkimą, o vyresni klientai dažniau renkasi 50 eurų ir didesnės vertės dovanas. Vertinant pagal pasirinkimus, jaunesnių klientų biudžetas labiau krypsta į trumpas pramogas ir aktyvias veiklas, o didesnės vertės pirkiniuose daugiau matome poilsio, SPA ir įvairių gurmaniškų pramogų“, – sako jis.
Taip pat pasitaiko situacijų, kai tėvai ar vyresni šeimos nariai ne visada žino, kas tuo metu domina jauną žmogų. Tokiais atvejais, anot pašnekovo, dažniausiai rekomenduojama rinktis dovanų rinkinį arba čekį, kad pats gavėjas galėtų pasirinkti, kas jam labiausiai tinka.
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