Nelaimė Vokietijoje: JAV karinėje bazėje sudužo naikintuvas F-16

Į Špangdalemo oro pajėgų bazę, esančią maždaug už 160 km į vakarus nuo Frankfurto, netoli sienos su Liuksemburgu, išsiųstos gelbėjimo tarnybų pajėgos.
Vokietijos leidinys „Bild“ skelbia, kad netoli JAV bazės nukrito naikintuvas F-16.
Bitburgo-Priumo rajono, kuriame yra bazė, pareigūnai teigė kol kas negalintys pateikti daugiau informacijos apie incidentą.
JAV kariuomenė incidento taip pat kol kas nekomentavo.
Špangdalemo oro pajėgų bazėje dislokuota naikintuvų F-16 eskadrilė, kurią sudaro apie 20 orlaivių, remiančių JAV karinių oro pajėgų ir NATO operacijas visame pasaulyje. Ji laikoma viena svarbiausių JAV karinių oro bazių.
2019 m. spalį netoli šios bazės per įprastą mokomąjį skrydį sudužo JAV naikintuvas F-16. Pilotas prieš lėktuvui atsitrenkiant į žemę spėjo katapultuotis.
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