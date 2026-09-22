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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Nelaimė Vokietijoje: JAV karinėje bazėje sudužo naikintuvas F-16

2026-09-22 17:28 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
2026-09-22 17:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV karinėje oro pajėgų bazėje Vakarų Vokietijoje nukrito karinis reaktyvinis lėktuvas, pranešė vietos pareigūnai. Pirminiais duomenimis, vienas žmogus buvo sužeistas.

Nelaimė Vokietijoje: JAV karinėje bazėje sudužo naikintuvas F-16 (nuotr. Telegram)

JAV karinėje oro pajėgų bazėje Vakarų Vokietijoje nukrito karinis reaktyvinis lėktuvas, pranešė vietos pareigūnai. Pirminiais duomenimis, vienas žmogus buvo sužeistas.

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Į Špangdalemo oro pajėgų bazę, esančią maždaug už 160 km į vakarus nuo Frankfurto, netoli sienos su Liuksemburgu, išsiųstos gelbėjimo tarnybų pajėgos.

Vokietijos leidinys „Bild“ skelbia, kad netoli JAV bazės nukrito naikintuvas F-16.

Bitburgo-Priumo rajono, kuriame yra bazė, pareigūnai teigė kol kas negalintys pateikti daugiau informacijos apie incidentą.

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JAV kariuomenė incidento taip pat kol kas nekomentavo.

Špangdalemo oro pajėgų bazėje dislokuota naikintuvų F-16 eskadrilė, kurią sudaro apie 20 orlaivių, remiančių JAV karinių oro pajėgų ir NATO operacijas visame pasaulyje. Ji laikoma viena svarbiausių JAV karinių oro bazių.

2019 m. spalį netoli šios bazės per įprastą mokomąjį skrydį sudužo JAV naikintuvas F-16. Pilotas prieš lėktuvui atsitrenkiant į žemę spėjo katapultuotis.

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Irano
Irano
2026-09-22 17:37
Dronas ar varnos pamaišė?
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xaxa
xaxa
2026-09-22 17:59
Ir vel rusai kalti :P
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Na
Na
2026-09-22 18:20
Kaip Vokietijoje tai nelaimė o jei Rusijoje tai valio
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