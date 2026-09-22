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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

JAV spaudimas duoda vaisių? Viena pagrindinių rusiškos naftos pirkėjų ieško alternatyvų

2026-09-22 16:43 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-22 16:43
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Indijos naftos perdirbimo įmonės, šiuo metu planuojančios lapkričio mėnesio tiekimus, gali sumažinti naftos importą iš Rusijos po to, kai praėjusią savaitę JAV prezidentas pasirašė „pragariškų sankcijų“ paketą Rusijai, padidinęs naujų baudžiamųjų muitų grėsmę, skelbia agentūra „Bloomberg“.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. www.whitehouse.gov)
GALERIJA (13)

Indijos naftos perdirbimo įmonės, šiuo metu planuojančios lapkričio mėnesio tiekimus, gali sumažinti naftos importą iš Rusijos po to, kai praėjusią savaitę JAV prezidentas pasirašė „pragariškų sankcijų“ paketą Rusijai, padidinęs naujų baudžiamųjų muitų grėsmę, skelbia agentūra „Bloomberg“.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Trečia pagal dydį naftos importuotoja pasaulyje pastaraisiais mėnesiais daugiau nei pusę importuojamos naftos pirkdavo iš Rusijos, siekdamas kompensuoti aukštas kainas ir nuolatinius tiekimo sutrikimus iš Artimųjų Rytų. Tačiau, pasak „Bloomberg“ šaltinių, per pastaruosius keletą dienų didžiausi perdirbėjai pradėjo rimtai ieškoti alternatyvų. Jie paprašė neskelbti jų vardų, nes pokalbiai nėra vieši.

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Naujasis JAV įstatymas suteikia prezidentui Donaldui Trumpui teisę taikyti tarifus šalims, perkančioms Rusijos naftą – į šį sąrašą įtraukta Indija, kuri yra didžiausia Rusijos jūra gabenamos naftos pirkėja ir kuri jau praėjusiais metais susidūrė su panašiais mokesčiais. Vėliau jie buvo panaikinti.

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Importas iš Rusijos jau sumažėjo ir, remiantis „Kpler“ duomenimis, rugsėjo mėnesį gali siekti vidutiniškai apie 1,9 mln. barelių per dieną – tai sudaro maždaug 35 proc. visos naftos, kurią importuoja Indija, ir yra mažiausias rodiklis nuo balandžio.

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Tačiau pakeisti Rusijos krovinius nebus lengva, turint omenyje, kad jų apimtis yra kur kas didesnė nei, pavyzdžiui, Venesuelos ar Irano, o kainos yra aukštos. Pasak „Argus Media“, praėjusios savaitės pabaigoje į Indiją tiekiamos Rusijos „Ural“ naftos kaina siekė apie 133 JAV dolerius už barelį, o Artimųjų Rytų rūšys, tokios kaip „Oman“ ir „Murban“, kainavo keliais doleriais brangiau.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Artimieji Rytai

Šaltiniai: Indija stebės

Indija stebės, ar Vašingtonas taikys šias priemones visiems pagrindiniams Rusijos energijos pirkėjams, įskaitant Kiniją, teigė „Bloomberg“ šaltiniai. Šis įstatymas leidžia D. Trumpo administracijai per 30 dienų įvesti muitus prekėms, importuojamoms iš pagrindinių Rusijos energijos pirkėjų, o tarifai gali siekti net 100 proc.

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Indija jau daugiau nei metus nuolat koregavo savo Rusijos naftos pirkimus, kai Vašingtonas sugriežtindavo arba sušvelnindavo spaudimą prekybai. Nepaisant to, Naujasis Delis teigė, kad jos pirkimo sprendimus lemia visų pirma poreikis užtikrinti prieinamą energiją savo 1,4 mlrd. gyventojų.

„Indija turėtų toliau pirkti naftą iš Rusijos, kol ji yra konkurencinga“, – sakė Ajay Srivastava, Naujajame Delyje įsikūrusios „Global Trade Research Initiative“ įkūrėjas.

„Indija turėtų ignoruoti JAV grasinimus įvesti muitus, nes jiems nėra galo. JAV netrukus gali sugalvoti dar daugiau būdų įvesti papildomus muitus“, – pridūrė jis.

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