Andriukaitis siūlo leisti baltarusiškų trąšų tranzitą mainais į ukrainietiškų grūdų eksportą

„Jei galvojame, kad būtų galima Aliaksandrą Lukašenką laikyti tokioje trapioje padėtyje, ne visai pririštą prie Vladimiro Putino, tai šiame kontekste galima diskutuoti apie tranzitą (per Lietuvą – ELTA) su sąlyga, kad ukrainietiškų grūdų tranzitas eitų per Baltarusiją ir Klaipėdos uostą“, – naujienų portalui lrt.lt sakė politikas.
Andriukaitis: baltarusiškų trąšų tranzitas galėtų vykti mainais į Ukrainos grūdų pervežimą
V. Andriukaitis pažymi, kad dabartinis sprendimas blokuoti trąšų tranzitą per Lietuvą yra strategiškai nepagrįstas.
„Dabar didelė trąšų dalis vežama per Rusijoje esantį Ust Lugo uostą. Rusija pasiima dalį pinigų už vežimą. Klausimas, ar tai strategiškai pagrįstas sprendimas“, – teigė europarlamentaras.
Politikui kyla abejonių, ar globaliam maisto saugumui ir žemės ūkiui itin svarbioms trąšoms apskritai turėtų būti taikomos sankcijos.
„Maistas, žemės ūkis, vanduo, trąšos, tai sritys, kur sankcionavimas yra labai jautrus. Poreikis trąšų yra labai didelis. Tai sukelia grandinę pasekmių šalyse, kurios kenčia nuo žemo našumo, derliaus. Kontekstas yra labai sudėtingas“, – kalbėjo V. Andriukaitis.
ELTA primena, jog vasarį Europos Sąjunga (ES) vieneriems metams pratęsė sankcijas Baltarusijai.
Sankcijos taikomos fiziniams asmenims ir subjektams, atsakingiems už represijas prieš taikius protestuotojus, opozicijos narius ir žurnalistus bei jų bauginimą. Taip pat – už netinkamą rinkimų proceso vykdymą, sulaikytųjų kankinimą ir kitus žmogaus teisių pažeidimus.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį paskelbė, kad Vašingtonas rengia didelį susitarimą dėl kalio pirkimo iš Baltarusijos. Pasak JAV vadovo, baltarusiško kalio kaina būtų gerokai mažesnė nei šiuo metu mokama Kanadai.
Prezidentūra jau teigė neturinti informacijos apie galima JAV rengiamą susitarimą dėl baltarusiškų kalio trąšų pirkimo, o Lietuvos politikai kalbėjo apie tai, kad šalis šiuo klausimu nepatiria spaudimo iš JAV.