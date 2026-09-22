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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Andriukaitis siūlo leisti baltarusiškų trąšų tranzitą mainais į ukrainietiškų grūdų eksportą

2026-09-22 15:00 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 15:00
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Europos Parlamento (EP) narys, socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis siūlo svarstyti galimybę leisti atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą per Klaipėdos uostą su sąlyga, kad mainais Baltarusija leis per savo teritoriją į Lietuvą gabenti ukrainietiškus grūdus.

Vytenis Andriukaitis (Teodoras Biliūnas/BNS)

Europos Parlamento (EP) narys, socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis siūlo svarstyti galimybę leisti atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą per Klaipėdos uostą su sąlyga, kad mainais Baltarusija leis per savo teritoriją į Lietuvą gabenti ukrainietiškus grūdus.

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„Jei galvojame, kad būtų galima Aliaksandrą Lukašenką laikyti tokioje trapioje padėtyje, ne visai pririštą prie Vladimiro Putino, tai šiame kontekste galima diskutuoti apie tranzitą (per Lietuvą – ELTA) su sąlyga, kad ukrainietiškų grūdų tranzitas eitų per Baltarusiją ir Klaipėdos uostą“, – naujienų portalui lrt.lt sakė politikas.

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V. Andriukaitis pažymi, kad dabartinis sprendimas blokuoti trąšų tranzitą per Lietuvą yra strategiškai nepagrįstas.

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„Dabar didelė trąšų dalis vežama per Rusijoje esantį Ust Lugo uostą. Rusija pasiima dalį pinigų už vežimą. Klausimas, ar tai strategiškai pagrįstas sprendimas“, – teigė europarlamentaras.

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Politikui kyla abejonių, ar globaliam maisto saugumui ir žemės ūkiui itin svarbioms trąšoms apskritai turėtų būti taikomos sankcijos.

„Maistas, žemės ūkis, vanduo, trąšos, tai sritys, kur sankcionavimas yra labai jautrus. Poreikis trąšų yra labai didelis. Tai sukelia grandinę pasekmių šalyse, kurios kenčia nuo žemo našumo, derliaus. Kontekstas yra labai sudėtingas“, – kalbėjo V. Andriukaitis.

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ELTA primena, jog vasarį Europos Sąjunga (ES) vieneriems metams pratęsė sankcijas Baltarusijai.

Sankcijos taikomos fiziniams asmenims ir subjektams, atsakingiems už represijas prieš taikius protestuotojus, opozicijos narius ir žurnalistus bei jų bauginimą. Taip pat – už netinkamą rinkimų proceso vykdymą, sulaikytųjų kankinimą ir kitus žmogaus teisių pažeidimus.

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JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį paskelbė, kad Vašingtonas rengia didelį susitarimą dėl kalio pirkimo iš Baltarusijos. Pasak JAV vadovo, baltarusiško kalio kaina būtų gerokai mažesnė nei šiuo metu mokama Kanadai.

Prezidentūra jau teigė neturinti informacijos apie galima JAV rengiamą susitarimą dėl baltarusiškų kalio trąšų pirkimo, o Lietuvos politikai kalbėjo apie tai, kad šalis šiuo klausimu nepatiria spaudimo iš JAV.

indeliai.lt

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Lietuviška debilvadžiukės strategija
Lietuviška debilvadžiukės strategija
2026-09-22 16:16
Galėjom uždirbti iš trąšų tranzito ir klestėti, tada nereikėtų jokių murzinų migrantų, kad ant savo dviratukų ir kuprų keltų mūsų ekonomiką. Uždirbinėtume iš tranzito ir švilpautume, sėdėdami ant sofos, supdami tapkę ant kojos. Bet ne, visko atsisakėme, už tai pretekstas leisti prisivežti šūdų masę, nes nėr kas uždirba Lietuvai pajamų.
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