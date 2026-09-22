Pasieniečiai pastebi tendenciją, kad mažėja kontrabandiniais balionais iš Baltarusijos atgabentų cigarečių

Dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla. Lietuva dėl pasikartojančių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžių kreipėsi į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją.
Pasieniečiai: mažėja kontrabandiniais balionais iš Baltarusijos atgabentų cigarečių
Pasieniečiai sako, kad šiemet ženkliai sumažėjo atvejų, kuomet rūkalus kontrabandininkai atgabena balionais.
„Akivaizdus sumažėjimas palyginti su pernai metais. Šiemet iki šios dienos perimta 150 skraidintų krovinių, kai pernai per visus metus – 635 tokie kroviniai. Rugpjūtį šiemet tik 6 kroviniai (perimti – ELTA) per visą mėnesį, rugsėjį šį – 11 krovinių. Penai rugsėjį tokių krovinių perimta 68”, – Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Balionais gabentos kontrabandos mažėjimą jis sieja su valstybės ir teisėsaugos pareigūnų veiksmais.
„Lietuvos valstybė ėmėsi ryžtingų priemonių prieš balionus naudojančius kontrabandininkus. Teisėsaugos grupuotės buvo likviduotos, įvairios operacijos, teisėsaugos jungtinė grupė veikia. Siekiant suvaldyti kontrabandą oro balionais, Lietuvoje taikytos įvairios poveikio priemonės. Teismuose priimti sprendimai. Šios priemonės davė savo rezultatų. Aišku, reiškinys neišvyko, bet apimtys mažesnės“, – sakė G. Mišutis, paklaustas, su kuo būtų galima sieti sumažėjusį kontrabandinių balionų srautą.
Nuo 2025 m. lapkričio 24 d. vyksta policijos, VSAT, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose.
Per tą laiką buvo patikrinta daugiau nei 93 tūkst. asmenų, perimti 163 oro balionai, rasta beveik 700 tūkst. kontrabandinių cigarečių, sulaikyti 88 įtariamieji ir pradėti 26 ikiteisminiai tyrimai.
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