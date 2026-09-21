Baltarusijoje – KGB surengtas karininkų valymas: sulaikyti ne mažiau 10 asmenų

Kaip tapo žinoma „Naša Niva“, sulaikytieji – buvę D. Zorios tarnybos kolegos ir pažįstami, kuomet šis tarnavo 50-ojoje mišriojoje aviacijos bazėje Mačiuliščiuose. Šiuo metu jie yra KGB tardymo izoliatoriuje. Daugiausia kalbama apie didelę tarnybos patirtį turinčius pilotus.
Leidinio duomenimis, teisėsaugininkai įtaria karius ryšiais su D. Zoria, o tai savo ruožtu traktuojama kaip bendradarbiavimas su opozicijos lyderiais ir V. Sachaščiku, kuris nuo 2022 iki 2024 metų Jungtiniame pereinamajame kabinete buvo atsakingas už gynybos ir nacionalinio saugumo klausimus.
Sulaikytieji neigia kaltinimus
Kartu, kaip rašo „Naša Niva“, sulaikytieji neigia tyčia perdavę D. Zoriai kokią nors informaciją. Kariams esą anksčiau buvo pranešta, kad D. Zoria laikomas „išdaviku“, ir rekomenduota su juo nebendrauti, tačiau kai kurie buvę tarnybos draugai dėl senos pažinties toliau bendravo su juo bendromis temomis.
Kokie konkrečiai kaltinimai pareikšti sulaikytiesiems, nežinoma. Manoma, kad tai gali būti „padėjimas vykdyti ekstremistinę veiklą“ arba „valstybės išdavystė“, tačiau patvirtintos informacijos apie baudžiamųjų bylų straipsnius kol kas nėra.
Apie paties D. Zorios sulaikymą tapo žinoma prieš kelias dienas. „Naša Niva“ duomenimis, jis taip pat yra KGB tardymo izoliatoriuje.
Baigdamas karinę karjerą D. Zoria ėjo administracines pareigas Mačuliščių bazėje, o pasitraukęs iš kariuomenės išvyko į Lenkiją. 2022 metų rugsėjį Aliaksandras Lukašenka atėmė iš jo pulkininko leitenanto laipsnį.
Leidinys, remdamasis D. Zorios pažįstamais, pranešė, kad išvykęs iš Baltarusijos jis prisijungė prie V. Sachaščiko komandos ir rinko informaciją bei atliko analitinį darbą. Nepriklausomo šių duomenų patvirtinimo nėra.
2026 metų pradžioje D. Zoria netikėtai dingo iš Lenkijos. Paskutinis jo įrašas socialiniame tinkle „Instagram“ datuojamas vasario 3 dieną. Kaip jis atsidūrė Baltarusijoje, iki šiol nežinoma – „Naša Niva“ pagrindinė versija, nors ir neturinti patvirtinimo, kad jis grįžo savarankiškai.
Pats V. Sachaščikas situacijos leidiniui nekomentavo. Tai buvęs 38-osios Bresto desanto ir šturmo brigados vadas. 2022 metų rugpjūtį jis tapo Jungtinio pereinamojo kabineto nariu kaip atstovas gynybai ir nacionaliniam saugumui.
2024 metų rugpjūtį V. Sachaščikas paskelbė apie savo pasitraukimą iš JPK. Jis tai paaiškino tuo, kad struktūroje didėjo nesutarimai, o jo pasiūlymai dėl JPK reformavimo nesulaukė pritarimo.
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