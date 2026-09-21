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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Oro balionų kontrabanda iš Baltarusijos: teismas skyrė baudas 2 vyrams

2026-09-21 11:44 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-21 11:44
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Oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes perimdavę bei slėpdavę A. J. ir D. Č. išgirdo teismo nuosprendį. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmai juos pripažino kaltais dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, veikiant organizuotoje grupėje.

Pareigūnai perėmė dar 7 iš Baltarusijos oro balionais skraidintas rūkalų siuntas (nuotr. VSAT)
GALERIJA (6)

Oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes perimdavę bei slėpdavę A. J. ir D. Č. išgirdo teismo nuosprendį. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmai juos pripažino kaltais dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, veikiant organizuotoje grupėje.

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Baudžiamosios bylos duomenimis, 2025 metų sausio 7–8 dienomis kaltinamieji, pasiskirstę vaidmenimis ir veikdami kartu su bendrininkais Baltarusijoje bei Lietuvoje, perėmė oro balionais per valstybės sieną iš Baltarusijos į Lietuvą atgabentas baltarusiškomis banderolėmis pažymėtas cigaretes.

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Du asmenys pripažinti kaltais dėl oro balionais iš Baltarusijos gabentų cigarečių

Nustatyta, kad per minėtą laikotarpį buvo atgabenta ir perimta ne mažiau kaip 2 tūkst. 500 pakelių („Minsk Super Slims“ ir „NZ Gold“) cigarečių, paženklintų baltarusiškomis banderolėmis, kurių vertė siekia daugiau nei 11 tūkst. eurų.

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Tyrimo duomenimis, Baltarusijoje ir Lietuvoje veikusi organizuota grupė, veikdama pagal nusikalstamos veikos planą, akcizinių prekių gabenimui naudojo oro balionus, GPS įrenginius bei mobiliojo ryšio priemones, leidusius sistemingai gabenti įvairius kiekius cigarečių. Kaltinamieji, prisijungę prie organizuotos grupės, veikdami pagal jiems paskirstytus vaidmenis, perimdavo kontrabanda atgabentas cigaretes, jas slėpdavo, perduodavo kitiems bendrininkams, taip pat rinkdavo ir slėpdavo nusikalstamai veiklai vykdyti naudojamas priemones.

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Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, abu kaltinamuosius pripažino kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų. A. J. skirta 10 tūkst., o D. Č. – 9 tūkst. eurų baudos.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai, o tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.

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Alytaus apylinkės teismo 2026 m. rugsėjo 17 d. nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui.

Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

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Dabar
Dabar
2026-09-21 12:26
Jie dirbs trigubai. Reikės padengti baudas.
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