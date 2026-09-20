Lukašenka apie Lenkijos ar Lietuvos puolimą: laimėti prieš tuos monstrus mes negalime

„Kai kurie bando mums prikišti, kad mes neva rytoj ruošiamės ką nors pulti. Dar kartą kartoju: mes neketiname nieko pulti, mes esame pragmatikai. Suprantame, kad jeigu ką nors (pavyzdžiui, iš savo kaimynų) užpulsime, tai prilygsta mirčiai. Laimėti konflikto su mūsų „monstrais“, aplink valstybę esančiomis šalimis, mes negalime. Kam tada pradėti karą, kalbant visiškai atvirai? Tačiau apsaugoti savo žemės centimetrą, milimetrą, mūsų gyventojus, užtikrinti saugumą mes privalome“, – pareiškė Aliaksandras Lukašenka.
Jis pridūrė, kad kaimyninės šalys vykdo žvalgybą išilgai Baltarusijos sienų „pakankamai atvirai, beveik įžūliai“.
„Periodiškai fiksuojame įvairaus pobūdžio provokacijas, oro erdvės pažeidimus. Tačiau ne tai svarbiausia. Svarbiausia yra tai, kad mūsų kaimynai leidžia milijardus savo kariuomenės ginkluotei“, – sakė Aliaksandras Lukašenka.
Politikas paragino karius visada būti pasirengusius „laiku ir adekvačiai reakcijai, jei staiga kas nors nutiktų“, pažymėdamas, kad „šiuolaikinių ginkluotų konfliktų patirtis rodo: svarbiausias vaidmuo vykdant karinius veiksmus tenka kariuomenės valdymui“.
„Negali būti jokio pasipriešinimo, gynybos, puolimo, negali būti karo be ryšio. Nėra ryšio, nėra kariuomenės valdymo – žuvome“, – pareiškė Aliaksandras Lukašenka.
Jis pabrėžė, kad „sąlygomis, kai visas pasaulis sparčiai vysto informacines technologijas, žvalgybos, radioelektroninės kovos ir slopinimo priemones“, atsilikimas šiuo klausimu „prilygsta mirčiai“.
Pripažįstama, kad parengti patikimas ryšio priemones kariškiams A. Lukašenka pavedė dar 2022 metų liepą.
„Amerikiečiai ir kiti tiekia radioelektroninės kovos sistemas ir labai efektyviai dirbo prieš ryšio priemones, kurias naudojo rusai. Todėl turime į tai atkreipti labai rimtą dėmesį. Ir jau tiek amerikiečiai, tiek visi Vakarų specialistai sako, kad REK (radioelektroninė kova) bet kurios operacijos metu yra nepakeičiamas dalykas. Tai yra klausimas numeris vienas, taip keliama ši REK problema“, – pareiškė A. Lukašenka.
Baltarusijoje vėl veikia kai kurie dronų kartotuvai
Kai kurie Rusijos dronams skirti kartotuvai (retransliatoriai) Baltarusijos teritorijoje vėl veikia. Kartu Ukraina turi pakankamai galimybių su jais susidoroti, praneša „RBC-Ukraina“, remiantis „The New York Times“ interviu su Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GUR) vadovu Olehu Ivaščenka.
Jis pažymėjo, kad Rusijos kariuomenė iki šiol neturi patikimo „SpaceX“ terminalų „Starlink“, kuriuos Ukrainos ginkluotosios pajėgos naudoja saugiam ryšiui ir dronų valdymui mūšio lauke, analogo. Siekdamas tai kompensuoti, priešas išilgai Ukrainos sienos išskleidžia bokštų ir kartotuvų tinklą.
„Jie gali naudoti tinklą su daugybe bokštų ir kartotuvų. Šie kartotuvai yra išilgai sienos, ir mes užfiksavome šešis iš jų Baltarusijos teritorijoje“, – pastabomis dalijosi GUR vadovas.
O. Ivaščenka pažymėjo, kad anksčiau prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo Baltarusiją nepalaikyti išpuolių prieš Ukrainos sostinę, kitaip Ukraina suduos atsakomąjį smūgį. GUR vadovas pareiškė, kad dabar Kyjivas yra priverstas svarstyti, ar verta atakuoti Baltarusijos teritoriją.
„Jie tam tikram laikotarpiui buvo sustabdę jų išskleidimą, tačiau dabar matome, kad kai kurie kartotuvai vėl veikia. Mes turime pakankamai galimybių su tuo susidoroti“, – sakė O. Ivashchenko.
Birželio mėnesį Ukrainos prezidentas kreipėsi į save paskelbusį Baltarusijos prezidentu Aliaksandrą Lukašenką ragindamas išmontuoti kartotuvus.
Valstybės vadovas tam skyrė savaitę, pabrėždamas, kad nesulaukus reakcijos Ukraina pati sunaikins šiuos objektus.
Po kelių dienų Baltarusijos žiniasklaida pranešė, kad Rusijos Federacijos dronai nustojo skraidyti išilgai Ukrainos ir Baltarusijos sienos. Vėliau V. Zelenskis pareiškė, kad kartotuvai daugiau neveikia.
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