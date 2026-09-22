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Paaiškėjo, kiek keleivių buvo paveikti dėl ribojimų Vilniaus oro uoste

2026-09-22 07:45 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 07:45
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Pirmadienio naktį radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, kiek ilgiau nei 3 valandoms buvo laikinai apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Naujausias incidentas paveikė 17 skrydžių ir per 3,1 tūkst. keleivių.

Vilniaus oro uostas. ELTA / Andrius Ufartas

Pirmadienio naktį radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, kiek ilgiau nei 3 valandoms buvo laikinai apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Naujausias incidentas paveikė 17 skrydžių ir per 3,1 tūkst. keleivių.

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Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU), ribojimai buvo įvesti 23.25 val., o atšaukti 2.40 val.

„Oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją bei visuomenę, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams“, – pranešime nurodė LTOU.

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Dėl įvestų ribojimų buvo dalis skrydžių buvo sutrikdyti arba atšaukti.

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LTOU antradienio rytą informavo, kad dėl ribojimų buvo paveikta 17 skrydžių ir apie 3 182 keleivių. Į kitus oro uostus buvo nukreipta iš viso dvylika orlaivių. Keturi iš jų – į Rygą, vienas – į Varšuvą, septyni – į Kauną.

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Dar trijų skrydžių išvykimai pavėlinti, o du skrydžiai buvo atšaukti.

ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.

Lietuva dėl pasikartojančių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžių kreipėsi į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją. 

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