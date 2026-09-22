DIENOS PJŪVIS. Į Minską autobusu – nors ir kas valandą: ar seksime Latvijos pavyzdžiu?

Apie kylančias žvalgybines bei saugumo rizikas, judėjimo per sieną kontrolę ir geopolitinius sprendimus diskutuoja buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas ir buvęs Valstybės saugumo departamento vadovas Gediminas Grina.
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