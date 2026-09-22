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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Į Minską autobusu – nors ir kas valandą: ar seksime Latvijos pavyzdžiu?

2026-09-22 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 13:57
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Kaimyninei Latvijai paskelbus apie planus nuo 2027 metų visiškai uždrausti tarptautinius autobusų reisus bei tranzitą į Rusiją ir Baltarusiją, Lietuvoje vėl įsiplieskė aštrios diskusijos. Kol Seime jau skamba raginimai vieningai sekti latvių pavyzdžiu ir stabdyti kasdien per sieną riedančius autobusus į Minską, kyla esminis klausimas: ar vis dar nepriimti sprendimai netampa nacionalinio saugumo ir žvalgybos spraga?

Kaimyninei Latvijai paskelbus apie planus nuo 2027 metų visiškai uždrausti tarptautinius autobusų reisus bei tranzitą į Rusiją ir Baltarusiją, Lietuvoje vėl įsiplieskė aštrios diskusijos. Kol Seime jau skamba raginimai vieningai sekti latvių pavyzdžiu ir stabdyti kasdien per sieną riedančius autobusus į Minską, kyla esminis klausimas: ar vis dar nepriimti sprendimai netampa nacionalinio saugumo ir žvalgybos spraga?

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Apie kylančias žvalgybines bei saugumo rizikas, judėjimo per sieną kontrolę ir geopolitinius sprendimus diskutuoja buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas ir buvęs Valstybės saugumo departamento vadovas Gediminas Grina.

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Litwin
Litwin
2026-09-22 14:09
Klausimas. Kiekvienas veiksmas skirtas pasiekti kažkokį tikslą. Ką norima pasiekti?
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KAIMO JURGIS
KAIMO JURGIS
2026-09-22 15:00
žinoma kad reikalingi maršrutai autobusais į Minską , pasižvalgyti , kažką gero nusipirkti pigiau , juk visi nori pirkti kuo pigiau , o gal tenai rasiu nebrangu butą minske ir senatvėje tenai apsigyvesiu , o ką pas mus mistuose tai kainos nuleistos iš kosmosą pagal ES komisarų atliginimus , tad ir tenka psitikėti tik savo kišene
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Atsakas besmegeniui
Atsakas besmegeniui
2026-09-22 14:37
Didžiausia rusakalbių diaspora - lietuvių mylimi ukraincai. Daugiau nei pusę visų migrantų, įskaitant ir musulmonus. Kaip sumažins ukraincų kiekį sienų uždarimas su Belarusija?
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