Partizanų duomenimis, deputatai sužinojo apie milžiniškus Rusijos kariuomenės nuostolius Lymano rajone, kur tęsiama Ukrainos trečiojo armijos korpuso operacija „Vivaldi“.
Rusijos kariuomenės grupuotėje „Centras“ veikiantys „Ateš“ agentai praneša apie didelį Ukrainos pajėgų techninį pranašumą šiame fronto ruože ir skundžiasi, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos naudoja naujas robotizuotas sistemas.
Kreipimesi į A. Belousovą taip pat bus kalbama apie Rusijos generalinio štabo viršininko Valerijaus Gerasimovo negebėjimą tinkamai atlikti savo pareigų ir sistemines Rusijos kariuomenės problemas.
Ukrainos operacija „Vivaldi“
Kaip pranešta anksčiau, per puolamąją operaciją „Vivaldi“ A. Bileckio vadovaujamas korpusas sužlugdė Rusijos pajėgų bandymą apsupti Donecko srityje esančius vadinamosios tvirtovių juostos miestus iš šiaurės ir pietų, rašo UNIAN.
Per pirmąjį ir antrąjį operacijos etapus Trečiasis korpusas ir jam priskirti daliniai susigrąžino Ukrainos kontrolę 125 kv. km teritorijoje, iš kurių 50 kv. km buvo išlaisvinti iš Rusijos okupacijos. Tarp išlaisvintų gyvenviečių – Šandryholovės kaimas, per kurio užėmimo mūšius Rusijos pajėgos patyrė didelių pėstininkų nuostolių.
„Trečiojo armijos korpuso pajėgos kasdien mažina trijų Rusijos armijų – 1-osios tankų armijos, 20-osios ir 25-osios bendrųjų pajėgų armijų – puolamąjį potencialą. Per antrąjį etapą sunaikinta daugiau kaip 800 priešo karių. Įskaitant sužeistuosius ir belaisvius, bendri priešo nuostoliai viršijo 3 tūkst. karių“, – pranešė brigados generolas Andrejus Bileckis.
Rugsėjo 18 d. Trečiasis armijos korpusas pranešė paralyžiavęs elitinio Rusijos bepiločių orlaivių padalinio „Rubikon“ valdymo sistemą. Dėl didelių nuostolių šis padalinys buvo atitrauktas iš Lymano–Borovos krypties.
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