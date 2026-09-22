Prie Estijos sienos – neįprasti Rusijos veiksmai: FSB įvedė komendanto valandą

FSB Sankt Peterburgo ir Leningrado srities pasienio valdyba pranešė, kad rugsėjo 16–26 dienomis Slancų ir Kingisepo rajonų pasienio teritorijose taikomos priemonės, kuriomis siekiama „užkirsti kelią pasienio ir migracijos režimo pažeidimams“ bei „apsaugoti vandens biologinius išteklius“.
Šiuo laikotarpiu draudžiama mažaisiais laivais plaukioti Narvos upės ruože nuo Bolšaja Čeriomuchos upės iki Kriušos upės.
Taip pat Kingisepo ir Slancų rajonuose įvesta naktinė komendanto valanda penkių kilometrų pločio ruože palei valstybės sieną, už gyvenviečių ribų. Šioje teritorijoje taip pat draudžiama medžioti ir nešiotis šaunamuosius ginklus.
Estijos pasienio atstovas prie Estijos ir Rusijos sienos Andris Viltsinas teigė, kad Policijos ir sienos apsaugos departamentas (PPA) iš anksto žinojo, jog Rusija tam tikram laikotarpiui įves judėjimo apribojimus keliuose su Estija besiribojančiuose rajonuose. Tačiau Rusijos pasienio tarnyba apie tai PPA iš anksto oficialiai neinformavo.
PPA vertinimu, tokie apribojimai nėra išskirtiniai.
„Tai nėra įprasta, tačiau nėra ir kažkas itin išskirtinio“
A. Viltsinas paaiškino, kad Rusija kartais įveda įvairius judėjimo apribojimus prevenciniais tikslais arba per pratybas. Be to, net ir įprastomis sąlygomis judėjimas Rusijos pasienio zonoje yra labiau ribojamas nei kitose šalies teritorijose.
„Rusijoje penkių kilometrų pločio ruože palei sieną kasdien taikomos gerokai griežtesnės priemonės nei Estijoje. Pavyzdžiui, į Ivangorodą (Jaanilinną – red. past.) gali patekti ne kiekvienas žmogus – tam reikia kvietimo“, – sakė A. Viltsinas.
„Rusija tokias priemones taiko jau seniai, priklausomai nuo situacijos. Tai nėra įprasta, tačiau nėra ir kažkas itin išskirtinio“, – pridūrė jis.
PPA atstovo vertinimu, Rusija galėjo siekti užkirsti kelią incidentams rinkimų laikotarpiu.
Neseniai paaiškėjo, kad Rusija stiprina Narvos upės krantą, tačiau aiškaus ryšio tarp šių dviejų atvejų nėra.
„Akivaizdu, kad Rusija vis daugiau priemonių ir išteklių skiria sienos apsaugai, siekdama padidinti šios veiklos veiksmingumą ir prireikus užtikrinti galimybę operatyviai reaguoti. Manau, kad į tai reikia žvelgti platesniame kontekste, kartu su visais kitais įvykiais. Jie didina savo parengtį ir pajėgumus, ir panašu, kad šioje srityje išteklių jiems netrūksta“, – kalbėjo A. Viltsinas.
Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taro neatmeta galimybės, kad judėjimo apribojimai gali būti susiję su planuojama mobilizacija.
„Be abejo, būta įvairių spėlionių apie kitą priverstinės mobilizacijos bangą. Atsižvelgiant į tai, su kokiais sunkumais jie surengė savo rinkimų spektaklį, kokius griežtus apribojimus turėjo įvesti, kad galėtų nupiešti norimą rezultatą, ir ką turėjo dėl to iškęsti, žinoma, negalima nieko atmesti“, – sakė jis.
Vidaus reikalų ministras pažymėjo, kad nėra daug rusų, norinčių eiti į karą ir jame žūti, todėl ši priemonė gali būti susijusi su bandymu užkirsti kelią piliečių pabėgimui iš šalies. Jis taip pat pabrėžė, kad vengimas atlikti karinę tarnybą savaime nėra pagrindas gauti tarptautinę apsaugą.
„Pati Rusija žino, kodėl taiko šias priemones“, – konstatavo I. Taro. „Iš esmės pasienio zonoje jie visada turėjo specialų režimą, ši teritorija niekada nebuvo laisvai prieinama.“
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