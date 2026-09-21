Latvijoje atšauktas galimas oro pavojus

„Galiams pavojus Kraslavos region oro erdvėje. Būk pasirengęs!“, – feisbuke rašo Latvijos kariuomenė.
„Šiuo metu imtis papildomų veiksmų nereikia. Jei situacija pasikeis, gausite pranešimą į mobilųjį telefoną apie būtinus veiksmus“, – nurodoma pranešime.
Latvijos kariuomenė taip pat informavo, kad aktyvuoti NATO naikintuvai, vykdantys Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijas.
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Latvijos kariuomenė informavo, kad galima grėsmė baigėsi.
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