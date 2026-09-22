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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija kėlė karinius orlaivius

2026-09-22 06:15 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 06:15
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Reaguodama į naujausius Rusijos smūgius Ukrainai, Lenkija naktį savo oro erdvėje dislokavo karinius orlaivius.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)
GALERIJA (37)

Reaguodama į naujausius Rusijos smūgius Ukrainai, Lenkija naktį savo oro erdvėje dislokavo karinius orlaivius.

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Apie tai socialiniame tinkle „X“ pranešė Lenkijos kariuomenės Operatyvinė vadavietė.

(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

Lenkija dėl Rusijos dronų grėsmės į orą pakėlė karinius orlaivius

Vadovaudamasi nustatytomis procedūromis, Kariuomenės operatyvinė vadavietė per Oro operacijų centrą–Oro komponento vadavietę aktyvavo turimas reikalingas pajėgas ir išteklius. Sausumos oro gynybos sistemos ir radiolokacinė žvalgyba buvo parengtos veikti.

Pasak pranešimo, šios priemonės yra prevencinio pobūdžio ir skirtos užtikrinti bei ginti oro erdvę, ypač teritorijose prie regionų, keliančių grėsmę.

Kaip praneša „Ukrinform“, Lenkija stiprina civilinės saugos priemones palei savo rytinę sieną, įrengdama daugiau kaip tūkstantį automatinių sirenų.

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