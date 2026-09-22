Lenkija kėlė karinius orlaivius

Apie tai socialiniame tinkle „X“ pranešė Lenkijos kariuomenės Operatyvinė vadavietė.
Lenkija dėl Rusijos dronų grėsmės į orą pakėlė karinius orlaivius
Vadovaudamasi nustatytomis procedūromis, Kariuomenės operatyvinė vadavietė per Oro operacijų centrą–Oro komponento vadavietę aktyvavo turimas reikalingas pajėgas ir išteklius. Sausumos oro gynybos sistemos ir radiolokacinė žvalgyba buvo parengtos veikti.
Pasak pranešimo, šios priemonės yra prevencinio pobūdžio ir skirtos užtikrinti bei ginti oro erdvę, ypač teritorijose prie regionų, keliančių grėsmę.
Kaip praneša „Ukrinform“, Lenkija stiprina civilinės saugos priemones palei savo rytinę sieną, įrengdama daugiau kaip tūkstantį automatinių sirenų.
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