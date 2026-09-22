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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą: smūgiai užfiksuoti 22 vietose

2026-09-22 10:02 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-22 10:02
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Rusija naktį į antradienį surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Į šalį buvo paleista daugiau nei 200 bepiločių orlaivių ir įvairių tipų raketų, o smūgiai fiksuoti net 22 vietose. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 186 oro taikinius, tačiau ataka nesibaigė ir ryte – šalies oro erdvėje vis dar skraidė priešo dronai.

Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą: smogė į 22 vietas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (13)

Rusija naktį į antradienį surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Į šalį buvo paleista daugiau nei 200 bepiločių orlaivių ir įvairių tipų raketų, o smūgiai fiksuoti net 22 vietose. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 186 oro taikinius, tačiau ataka nesibaigė ir ryte – šalies oro erdvėje vis dar skraidė priešo dronai.

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Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo vieną sparnuotąją raketą „Kalibr“, aštuonias raketas „Banderol“ ir 177 dronus, kuriuos Rusijos pajėgos naudojo nuo pirmadienio vakaro puldamos Ukrainą.

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Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos.

Pranešime sakoma, kad nuo pirmadienio 18 val. priešas puolė Ukrainą priešlaivinėmis raketomis „Oniks“, paleistomis iš Rusijos Rostovo srities, balistinėmis raketomis „Iskander-M“, S-400 ir KN-23, paleistomis iš Kursko, Rostovo ir Voronežo sričių, keturiomis kruizinėmis raketomis „Kalibr“, paleistomis iš Kaspijos jūros, ir aštuoniomis raketomis „Banderol“ / Dan-T, paleistomis iš oro erdvės virš Rusijos Belgorodo srities. 

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Rusai taip pat paleido 212 kovinių nepilotuojamų orlaivių „Shahed“, įskaitant reaktyvinius, taip pat imitacinius dronus „Parodija“ iš Oriolo, Milerovo, Šatalovo, Kursko ir Primorsko-Achtarsko Rusijoje, laikinai okupuoto Donecko miesto bei Hvardijskės ir Čaudos laikinai okupuotame Kryme. 

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Raketų ir kovinių bepiločių smūgių būta 22 vietose

Pagrindiniai taikiniai buvo Dnipropetrovsko, Kirovohrado ir Poltavos sritys.

Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, priešlėktuvinių raketų pajėgos, elektroninės kovos ir bepiločių sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės.

Pirminiais duomenimis, iki antradienio 8 val. oro gynybos pajėgos numušė arba neutralizavo 186 taikinius: vieną raketą „Kalibr“, aštuonias raketas „Banderol“ / Dan-T ir 177 dronus.

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Raketų ir kovinių bepiločių smūgių būta 22 vietose, numuštų taikinių nuolaužos nukrito keturiose vietose.

Ataka tęsėsi, Ukrainos oro erdvėje vis dar buvo priešo dronų.

Taip pat pranešta, kad naktį į antradienį Rusijos pajėgos puolė pramonės įmonę, ypatingos svarbos infrastruktūros objektą ir žemės ūkio įmonę Poltavos srityje.

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ZZZZZZZZombie
ZZZZZZZZombie
2026-09-22 11:19
24 val atgal xaxolu narkomas gyresi kaip sekmingai puole maskva,
dabar xaxolas zviegia kaip kiaule: 'nas za cho'
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Super
Super
2026-09-22 13:12
super super super...
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šitas dalba... yabas
šitas dalba... yabas
2026-09-22 13:14
zelia , kaip prdofilas naYuėda su lanbegistalibanu - nieko nesprendžia , vienas chocholas gėjus , o gytė pedofffff
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