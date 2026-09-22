Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą: smūgiai užfiksuoti 22 vietose

Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo vieną sparnuotąją raketą „Kalibr“, aštuonias raketas „Banderol“ ir 177 dronus, kuriuos Rusijos pajėgos naudojo nuo pirmadienio vakaro puldamos Ukrainą.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos.
Pranešime sakoma, kad nuo pirmadienio 18 val. priešas puolė Ukrainą priešlaivinėmis raketomis „Oniks“, paleistomis iš Rusijos Rostovo srities, balistinėmis raketomis „Iskander-M“, S-400 ir KN-23, paleistomis iš Kursko, Rostovo ir Voronežo sričių, keturiomis kruizinėmis raketomis „Kalibr“, paleistomis iš Kaspijos jūros, ir aštuoniomis raketomis „Banderol“ / Dan-T, paleistomis iš oro erdvės virš Rusijos Belgorodo srities.
Rusai taip pat paleido 212 kovinių nepilotuojamų orlaivių „Shahed“, įskaitant reaktyvinius, taip pat imitacinius dronus „Parodija“ iš Oriolo, Milerovo, Šatalovo, Kursko ir Primorsko-Achtarsko Rusijoje, laikinai okupuoto Donecko miesto bei Hvardijskės ir Čaudos laikinai okupuotame Kryme.
Raketų ir kovinių bepiločių smūgių būta 22 vietose
Pagrindiniai taikiniai buvo Dnipropetrovsko, Kirovohrado ir Poltavos sritys.
Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, priešlėktuvinių raketų pajėgos, elektroninės kovos ir bepiločių sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės.
Pirminiais duomenimis, iki antradienio 8 val. oro gynybos pajėgos numušė arba neutralizavo 186 taikinius: vieną raketą „Kalibr“, aštuonias raketas „Banderol“ / Dan-T ir 177 dronus.
Raketų ir kovinių bepiločių smūgių būta 22 vietose, numuštų taikinių nuolaužos nukrito keturiose vietose.
Ataka tęsėsi, Ukrainos oro erdvėje vis dar buvo priešo dronų.
Taip pat pranešta, kad naktį į antradienį Rusijos pajėgos puolė pramonės įmonę, ypatingos svarbos infrastruktūros objektą ir žemės ūkio įmonę Poltavos srityje.
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