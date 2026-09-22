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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvija užkirto kelią ES sprendimui dėl Rusijos oligarchų

2026-09-22 09:30 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-22 09:30
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Dėl Latvijos prieštaravimų šiuo metu sustabdytas Europos Sąjungos (ES) valstybių narių sprendimo priėmimas dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui panaikinimo, pranešė Latvijos ministro pirmininko biuras.

Europos Sąjungos vėliava Žygimantas Gedvila/ELTA
GALERIJA (13)

Dėl Latvijos prieštaravimų šiuo metu sustabdytas Europos Sąjungos (ES) valstybių narių sprendimo priėmimas dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui panaikinimo, pranešė Latvijos ministro pirmininko biuras.

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„Reuters“ pirmadienį pranešė, kad ES valstybių narių atstovai susitarė panaikinti sankcijas Rusijos oligarchams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, įvestas dėl Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, jei nė viena ES šalis tam neprieštaraus.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

ES diplomatų sprendimas dėl sankcijų Rusijos oligarchams

27 ES valstybių narių diplomatų pasiektas susitarimas panaikinti sankcijas A. Usmanovui ir M. Fridmanui yra platesnio susitarimo trejiems metams pratęsti sankcijas tūkstančiams kitų Rusijos asmenų ir subjektų dalis.

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Diplomatų teigimu, tai gerokai ilgesnis laikotarpis nei įprasti šešių ar 12 mėnesių pratęsimai.

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Latvijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Liga Jermacanė anksčiau sakė, kad šis sprendimas ES lygmeniu dar rengiamas ir daug kas gali pasikeisti. Todėl Užsienio reikalų ministerija iki paskutinės akimirkos nekomentuos Latvijos pozicijos šiuo klausimu.

Daugelio nuostabai, rugsėjo pradžioje Prancūzija prisidėjo prie Slovakijos ir paragino išbraukti A. Usmanovą iš ES juodojo sąrašo.

„The Financial Times“ pranešė, kad Prancūzija taip pasielgė siekdama susitarti su Azerbaidžanu dėl kelių Prancūzijos piliečių išlaisvinimo.

Vėliau Liuksemburgas irgi paprašė panaikinti sankcijas M. Fridmanui, pranešė „Reuters“.

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